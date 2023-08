Wall Street dans le rouge après les données chinoises

Wall Street dans le rouge après les données chinoises













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les indices américains baissent mardi à Wall Street après que les chiffres du commerce chinois ont déçu les investisseurs et dans un contexte de prudence avant la publication jeudi de l'inflation américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 205,10 points, soit 0,58% à 35.268,03 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,52% à 4.494,80 points. Le Nasdaq Composite cède 0,84%, soit 117,36 points, à 13.877,035. Les importations chinoises ont montré un recul plus important qu'attendu en juillet, se repliant de 12,4% contre une baisse de 5,6% prévue par le consensus. Les investisseurs attendent par ailleurs la publication de l'inflation américaine jeudi, qui permettra de juger de la trajectoire future des taux américains. Les investisseurs s'inquiètent également des annonces de Moody's, qui a abaissé la note de crédit de plusieurs banques moyennes américaines en évoquant les risques croissants sur la rentabilité du secteur et a prévenu que les banques de plus grande taille pourraient aussi voir leur note abaissée. Côté valeurs, le secteur bancaire est en repli, Goldman Sachs abandonnant 1,18%, contre une baisse de 1,99% pour Citigroup et 2,21% pour Bank of America. (Reportage Corentin Chappron)