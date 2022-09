Wall Street dans le rouge après les chiffres de l'inflation

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, la hausse inattendue des prix à la consommation confortant les craintes d'une poursuite à un rythme soutenu du relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé -3,94%, ou 1 276,37 points, à 31 104,97 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 177,72 points, soit -4,32%, à 3 932,69 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 632,84 points (-5,16%) à 11 633,57 points.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en territoire négatif, après quatre séances de hausse d'affilée, et enregistré leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de deux ans.

La montée du sentiment de risque a entraîné tous les principaux secteurs en territoire négatif, notamment les marchés sensibles aux taux d'intérêt et le secteur des technologies, Apple, Microsoft et Amazon.com pesant le plus sur ce dernier.

"Cette réaction n'est pas une surprise étant donné le rallye qui a précédé la publication des données", estime Paul Nolte gérant de portefeuille chez Kingsview Investment Management.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont de nouveau augmenté en août, la hausse des loyers et des prix alimentaires occultant la baisse des prix à la pompe, et l'inflation en rythme annuel a ralenti moins qu'attendu, selon les statistiques publiées mardi par le département du Travail.

Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 81% d'un relèvement de 75 points de base et de 19% d'une hausse encore plus forte, de 100 points, le 21 septembre, selon le baromètre en temps réel FedWatch.

"La Fed a augmenté (les taux d'intérêt) de trois points de pourcentage au cours des six derniers mois", a déclaré Paul Nolte. "Nous n'avons pas encore ressenti le plein impact de toutes ces augmentations, mais cela va venir."

"Nous sommes aux portes de la récession."

Les onze indices sectoriels du S&P ont terminé dans le rouge, les secteurs des services de communication, de la consommation discrétionnaire et des technologies accusant les plus fortes baisses.

(Reportage Devik Jain, Ankika Biswas et Sinead Carew; version française Camille Raynaud)