Wall Street dans le rouge après la dégradation des notes de banques

Crédit photo © Reuters

par David French et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, enregistrant sa cinquième séance dans le rouge - sur six - depuis le début du mois d'août, alors que la décision de l'agence Moody's de dégrader la note de plusieurs banques a ravivé les craintes sur la santé du secteur et sur celle de l'économie. L'indice Dow Jones a cédé 0,45%, ou 158,64 points, à 35.314,49 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 19,06 points, soit 0,42%, à 4.499,38 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 110,07 points (0,79%) à 13.884,32 points. Moody's a annoncé lundi soir abaisser la note de crédit de dix banques de petite ou moyenne taille et a placé sous surveillance six géants du secteur, dont Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street et Truist Financial, qui pourraient aussi voir leurs notes être dégradées. L'agence de notation a averti sur les risques croissants pour la rentabilité du secteur, citant les risques de financement et une rentabilité en déclin. Cette décision est intervenue alors que le marché avait progressivement repris confiance en les banques américaines après que la faillite, plus tôt cette année, de trois banques régionales dont Silicon Valley Bank a provoqué des secousses dans le système financier. Elle illustre la fragilité de la confiance des investisseurs à l'égard des banques: le secteur a perdu 2,5% depuis le début de l'année, alors que le S&P-500 a progressé de 17,2% sur la même période. Il a de nouveau baissé, de 1,1%, ce mardi. Goldman Sachs et Bank of America ont marqué un repli autour de 1,9%. "A chaque fois que la colonne vertébrale du système financier américain est sous surveillance, cela pousse les gens à marquer une pause", a commenté Brandon Pizzurro, directeur des investissements publics chez Guidestone Capital Management. "Les marchés digèrent doucement cela (...) Peut-être aurons-nous des taux d'intérêt élevés pendant une durée plus longue", a-t-il déclaré. En amont de la publication jeudi de données sur l'inflation américaine, Wall Street avait marqué lundi un rebond après une semaine qui fut la pire depuis mars dernier pour le S&P-500 et le Nasdaq. Les préoccupations sur une éventuelle poursuite du resserrement monétaire opéré par la Réserve fédérale américaine ont été atténuées par des commentaires du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, qui a déclaré que le moment pourrait être venu pour la banque centrale de ne plus modifier les taux d'intérêt, sauf virage soudain dans les données économiques. Huit des onze principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance en baisse. En chute en début de journée, le secteur de l'énergie a inversé la tendance et fini en hausse de 0,5%, suivant le mouvement des prix du pétrole. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, les laboratoires ont enregistré des gains après que Novo Nordisk a indiqué que son médicament contre l'obésité, Wegovy, limitait les risques d'accident cardiovasculaire. Eli Lilly a bondi de 14,9%, s'établissant à un record de clôture, à la suite de la publication de résultats trimestriels solides. United Parcel Service a reculé de 0,9% après avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. (version française Jean Terzian)