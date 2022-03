Wall Street dans le désordre, timide espoir sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, les investisseurs se focalisant sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine, les valeurs bancaires bénéficiant de leur côté des anticipations de hausse des taux lors de la réunion cette semaine de la Réserve fédérale américaine.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 77,89 points, soit 0,24%, à 33.022,08 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 4.201,3 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,54%, soit 69,744 points, à 12.774,064 points.

Même si les combats se poursuivent en Ukraine, Kiev veut obtenir un cessez-le-feu, le retrait immédiat des troupes russes ainsi que des garanties sur sa sécurité à l'occasion du nouveau cycle de discussions qui s'ouvre ce lundi.

Même si aucune avancée n'est actuellement perceptible, les négociateurs russes et ukrainiens se sont montrés dimanche prudemment optimistes sur l'issue des pourparlers, ce qui semble calmer un peu la nervosité du marché.

L'indice de la volatilité, aussi appelé indice de la peur, est pratiquement stable, même s'il évolue toujours au-dessus des 30 points.

Outre la guerre, présentée par la Russie comme une "opération spéciale", les investisseurs se concentrent sur les décisions de la Réserve fédérale américaine, qui devrait relever mercredi de 25 points de base ses taux d'intérêt, à l'issue de sa réunion, ce qui devrait, selon les analystes, ouvrir la voie à un cycle de hausse du coût du crédit.

Aux valeurs, Bank of America gagne plus de 2% dans le sillage du rendement des obligations des Treasuries à dix ans qui a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2019 à 2,10%. L'indice des valeurs bancaire avance de 1,7%.

Le repli du marché pétrolier avec le regain d'optimisme sur le conflit russo-ukrainien pèse sur Chevron, Exxonmobil, Marathon Oil ou encore Occidental Petroleum, qui abandonnent de 2,5% à 5%. Le Brent se traite à 107 dollars le baril contre un pic à près de 140 dollars le 7 mars.

Apple recule de 1,4% après la suspension des activités de son fournisseur Foxconn dans la ville chinoise de Shenzhen, en raison d'une flambée du nombre de nouveaux cas de contamination par le coronavirus.

Les opérateurs de casinos comme Vegas Sands (-5,6%) ou Wynn Resorts (-3,5%) sont, pour leur part, affectés par des restrictions sanitaires dans plusieurs provinces chinoises.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)