Wall Street dans le désordre, doutes sur une baisse rapide des taux

Wall Street dans le désordre, doutes sur une baisse rapide des taux













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi après les déclarations d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ont tempéré la perspective d'une réduction imminente des taux d'intérêt. Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 42,86 points, soit 0,12%, à 37.205,49 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,06% à 4.716,49 points. Le Nasdaq Composite, en revanche prend 0,37%, soit 54,13 points, à 14 815,69. John Williams, le président de la Fed de New York, a déclaré sur CNBC qu'il était "prématuré" de penser à une baisse des taux. Sur les marchés monétaires, la probabilité d'une réduction du loyer de l'argent par la Fed d'au moins 25 points de base dès mars 2024 est retombée à 64,3% contre une probabilité de près de 80% avant l'interview accordée à CNBC. "Il n'est pas inhabituel que les dirigeants de la Fed tentent de revenir sur des réactions démesurées à une réunion particulière de la Fed, qu'elles soient positives ou négatives", explique Art Hogan, chef stratège marchés chez B Riley Wealth. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui est tombé jeudi à un creux depuis juillet, sous les 4%, est stable vendredi. Avant l'ouverture de Wall Street, les contrats à terme laissaient présager une séance dans le vert dans la foulée des décisions de la Fed qui a maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que les taux se rapprochaient de leur pic. Aux valeurs, les compartiments des semi-conducteurs (+0,55%) et des nouvelles technologiques (+0,56%) sont en hausse avec Nvidia(+0,80%), Intel (+2,30%), Microsoft (+1,13%) ou encore Alphabet(+0,93%) Costco Wholesale prend 2,85% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus. General Electric (+1,54%) profite du relèvement de la recommandation de Wells Fargo à "surpondérer", tandis que BlackRock cède 1,08% JPMorgan ayant abaissé son conseil à "neutre". * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)