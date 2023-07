Wall Street dans le désordre après un rapport mitigé sur l'emploi américain

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi après la publication de données mitigées dans le rapport officiel sur le marché de l'emploi américain au lendemain d'une enquête ADP en la matière témoignant de fortes créations de postes. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 33,99 points, soit 0,1%, à 33.888,27 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,04% à 4.409,77 points. Le Nasdaq Composite grappille 0,05%, soit 15,947 points, à 13 689,60. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a fait état de 209.000 créations d'emplois non agricoles en juin aux Etats-Unis contre un consensus Reuters à 225.000. Le taux chômage est lui resté stable, mais le salaire horaire moyen a accéléré à 4,4% sur un an. Jeudi, l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi avait montré un marché du travail nettement plus dynamique que prévu, ravivant les craintes d'un resserrement monétaire prolongé. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, volatile après la publication du rapport officiel sur l'emploi, se tend de nouveau, prenant près de trois points de base, à 4,0456%. "Le marché du travail est toujours solide, même si cela devient plus marginal", note Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management. "Les chiffres d'aujourd'hui confirment que le marché du travail est toujours solide (...) et ce rapport donne le feu vert à la Fed pour augmenter ses taux", a déclaré pour sa part, Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. Le rendement du deux ans, le plus sensible aux variations sur les taux d'intérêt, recule de plus de cinq points, à 4,9396%, après avoir touché jeudi un pic de 16 ans, à 5,12%. Aux valeurs, le fabricant de jeans Levi Strauss chute de 7,83% après revu jeudi soir à la baisse sa prévision de bénéfice annuel dans un contexte de hausse des coûts. Tesla prend 1,32% après l'annonce d'une nouvelle baisse de prix de ses véhicules électriques en Chine. Alibaba, dont la filiale Ant Group a écopé d'une amende de 7,12 milliards de yuans (902 millions d'euros), prend 4,29%, les investisseurs retenant surtout la perspective de la fin de l'enquête des autorités chinoises. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)