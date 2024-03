Wall Street dans le désordre après le rapport sur l'emploi américain

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi après la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis mitigé, qui montre une remontée du taux de chômage et un ralentissement de la croissance des salaires, mais une accélération des créations de postes. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 3,07 points, soit 0,01%, à 38.788,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 5.166,27 points. Le Nasdaq Composite prend 0,31%, soit 51,099 points, à 16 324,474. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a annoncé que le taux de chômage aux Etats-Unis était remonté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent, tandis que la hausse du salaire horaire moyen a ralenti, à 0,1% sur un mois et 4,3% sur un an. A lire aussi... L'économie américaine a cependant affiché en février une accélération inattendue des créations d'emplois à 275.000, même si le chiffre pour janvier a été fortement révisé à la baisse, à 229.000 contre 353.000 initialement estimé. "L'élément clé ici est la croissance des salaires (plus) que toute autre chose, qui s'est avérée très modeste et bien en deçà des attentes", souligne Paul Nolte, conseiller patrimonial chez Murphy & Sylvest. "Cela alimente davantage le discours sur l'inflation que les données solides sur l'emploi", a-t-il ajouté. Le rapport sur l'emploi ne semble pas remettre en cause les anticipations de baisse des taux élaborées par les marchés. Les traders évaluent désormais à 81,1% la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en juin, contre une probabilité de 74,4% avant la publication du rapport sur l'emploi, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède environ deux points de base, à 4,0943%. Des valeurs technologiques comme Nvidia gagne 2,99%. Côté publications d'entreprises, Broadcom recule de 3,34% après une prévision de chiffre d'affaires annuel jugée décevante, tandis que Marvell Technology cède 6,89% à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché. Gap bondit de 4,78% après la publication par le groupe de prêt-à-porter de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. Costco Wholesale fléchit de 5,63% après avoir publié un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en dessous des prévisions. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)