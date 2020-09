Wall Street continue de grimper, le Nasdaq à plus de 12.000 points

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le vert mercredi et les indices S&P-500 et Nasdaq ont inscrit des records dès l'ouverture, faisant abstraction des chiffres décevants sur l'emploi privé aux Etats-Unis publiés en début de journée.

Quelques minutes après le début des échanges, le Dow Jones gagne 0,61% à 28.819,15 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,37% à 3.539,55 points, après une pointe à 3.546,41.

Le Nasdaq Composite prenait 0,67% à 12.019,525 points à l'ouverture, franchissant pour la première fois de son histoire la barre des 12.000 points.

Rien de semble ainsi être en mesure d'arrêter la progression de Wall Street, qui enchaîne les records, passant outre la hausse nettement inférieure aux attentes des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en août.

Selon l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi, publiée à 48 heures du rapport officiel du département du Travail, 428.000 emplois seulement ont été crées le mois dernier alors que le consensus en prévoyait 950.000 après 212.000 en juillet.

Les indicateurs économiques solides publiés mardi pour le secteur manufacturier en Chine, en Europe et aux Etats-Unis continuent de donner aux investisseurs l'espoir que le rebond de l'économie mondiale est sur la bonne voie.

"Les marchés privilégient le positif et continuent à ignorer le négatif. Mais il est étrange d'observer cette positivité sans relâche des marchés américains alors que la pandémie n'est pas encore retombée. L'impact économique se fait à peine sentir et nous avons une élection présidentielle dans quelques semaines", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef chez IG.

Du côté des valeurs, l'envolée des valeurs technologiques, qui ont soutenu la tendance ces derniers mois, s'essouffle un peu: Alphabet gagne 0,71% tandis que Amazon et Facebook prennent respectivement 0,27% et 0,06%.

Apple, qui a gagné plus de 7% sur les deux dernières séances, recule même de 3,19%.

Nvidia s'adjuge toutefois 2,77% après plusieurs relèvements d'objectif de cours à la suite de l'annonce d'une collaboration avec Micron (+2,59%) et Samsung Electronics dans les puces pour le secteur du jeu.

