Wall Street continue d'enchaîner les records

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sur des records jeudi avant de céder un peu de terrain, les investisseurs continuant de miser sur l'impact bénéfique des mesures de relance budgétaire et de l'accélération des campagnes de vaccination promises par l'administration Biden face aux signes de ralentissement de l'économie.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 28,05 points, soit 0,09%, à 311.60,33 après un plus haut historique à 31.241,2 et le Standard & Poor's 500, plus large, cède 0,11% à 3.847,93 mais le Nasdaq Composite gagne 0,03% à 13.461,05 points après avoir atteint 13.516,86.

Principal indicateur économique du jour, les demandes initiales d'indemnisation chômage ont légèrement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis à 900.000 après 926.000 la semaine précédente mais elles restent historiquement élevées et l'évolution de la situation sanitaire fait craindre de nouvelles suppressions de postes.

L'intérêt des investisseurs pour les actifs risqués reste néanmoins soutenu par la transition à la Maison blanche et au Congrès, qui devrait permettre de faire avancer le projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.560 milliards d'euros) présenté par Joe Biden la semaine dernière.

La hausse reste tirée par les valeurs de la consommation susceptibles de profiter de la relance, comme McDonald's (+0,78%) ou Apple (+1,66%), et par les poids lourds des hautes technologies comme Facebook (+0,54%) ou Amazon (+1,43%).

A la baisse, la compagnie aérienne United Airlines perd 4,85% après des résultats marqués une nouvelle fois par de lourdes pertes.

(Marc Angrand)