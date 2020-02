Wall Street confirme son redressement

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi au terme d'une séance où l'intervention massive de la banque centrale de Chine a dissipé en partie les inquiétudes liées aux conséquences économiques de l'épidémie au coronavirus 2019-nCoV.

L'indice Dow Jones a gagné 407,82 points à 28.807,63, soit une progression de 1,44%, un gain en pourcentage jamais vu depuis le 13 août dernier.

Le S&P-500, plus large, a pris 48,67 points, soit 1,50%, à 3.297,59, signant sa plus forte progression sur un jour en près de six mois.

Etablissant un nouveau record, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 194,57 points (2,10%) à 9.467,97 points.

La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé avoir porté à 1.700 milliards de yuans (près de 220 milliards d'euros) ses injections de liquidités sur les marchés et souligné sa détermination à restaurer la confiance.

"Le marché regarde au-delà du coronavirus, et il applaudit la réaction des autorités chinoises", souligne Lindsey Bell, chef stratégiste en matière d'investissement chez Ally Invest.

Aux VALEURS, l'action Tesla a électrisé les investisseurs et clôt la séance à 887 dollars, sur un nouveau bond de 13,7% après un gain de près de 20% la veille. Depuis le début l'année, la capitalisation boursière de l'entreprise d'Elon Musk a plus que doublé et le contexte reste porteur, les gouvernements resserrant les normes sur les voitures à moteur thermique.

La progression enregistrée mardi s'explique en partie parce que Panasonic a annoncé lundi que sa co-entreprise formée avec Tesla dans le domaine des batteries pour véhicules électriques avait dégagé des bénéfices pour la première fois.

"Les investisseurs commencent à croire que Tesla pourra produire des véhicules électriques dans des volumes massifs, et que les constructeurs automobiles, les fabricants de batterie et les fournisseurs pourront faire de l'argent sur le segment des voitures électriques", avance Cho Hyun-ryul, analyste chez Samsung Securities.

Tesla, déjouant les prévisions de ses détracteurs, a fait état la semaine dernière de son deuxième bénéfice trimestriel consécutif et anticipe la production de plus de 500.000 véhicules cette année.

Le milliardaire Ron Baron, qui détient près de 1% du capital de Tesla, a ajouté à l'excitation du moment en prédisant sur la chaîne CNBC, comme il l'avait déjà fait en 2018, que la firme d'Elon Musk atteindrait dans les dix ans un chiffre d'affaires supérieur à 1.000 milliards de dollars (contre 24,6 milliards l'an dernier).

Le parcours récent de Tesla n'est "que le début", a-t-il dit, et Tesla "pourrait être l'une des plus grandes entreprises du monde entier".

A l'inverse, Alphabet, la maison mère de Google, a cédé 2,51% après la publication la veille de ses résultats trimestriels où les performances de YouTube et de Google Cloud ont déçu les analystes.

Concernant les MATIÈRES PREMIÈRES, le pétrole a fini en légère baisse, estimant que l'épidémie de coronavirus aura un impact durable sur la consommation d'énergie.

Le baril de Brent a perdu 49 cents à 53,96 dollars. Le brut léger américain West Texas Intermediate (WTI) a cédé 50 cents à $49,61, repassant sous les 50 dollars pour la première fois depuis janvier 2019.

L'or recule de 1,7% à $1.555,50 l'once.

Le cuivre, considéré comme une jauge de la santé économique de la planète, et en particulier de la Chine, a progressé de 1,7% à $5.618 la tonne.

(Lewis Krauskopf et Chuck Mikolajczak avec Makiko Yamazaki et Hyunjoo Jin à Tokyo; version française Henri-Pierre André)