Wall Street commence le mois de mai dans le vert

PARIS (Reuters) - Les indices vedettes de Wall Street montent lundi pour commencer la première séance du mois de mai, de bons résultats ayant conforté la perspective d'une augmentation des bénéfices des entreprises américaines.

L'indice Dow Jones gagne 200,43 points, soit 0,59%, à 34.075,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55% à 4.204,29 points après quelques minutes d'échanges.

Le Nasdaq Composite prenait 0,5% à 14.032,37 points à l'ouverture.

Plus de la moitié des composants du S&P 500 ont publié leurs comptes et le bénéfice moyen au premier trimestre est désormais attendu en croissance de 46%, contre 24% début avril, selon le données IBES de Refinitiv.

Les géants de la technologie Apple, Amazon et Alphabet ont notamment rassuré avec des résultats à la hauteur d'attentes pourtant élevées.

Des indicateurs économiques robustes et le maintien par la Réserve fédérale de sa posture très accommodante soutiennent également la tendance et ont permis la semaine dernière au S&P 500 et au Nasdaq d'enrichir leur collection de records.

L'indice ISM sur l'activité du secteur manufacturier, attendu pour 14h00 GMT, ne devrait pas modifier un paysage qui demeure globalement favorable aux actif risqués.

Aux valeurs, Tesla recule de 1,18% dans les premiers échanges. Le constructeur de voitures électriques chercherait à améliorer des relations compliquées avec les régulateurs chinois, selon des sources approchées par Reuters.

A la baisse également, le groupe de cosmétiques Estee Lauder perd 3,9% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

A la hausse, Moderna gagne 4,34% après avoir annoncé qu'il fournirait cette année 34 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 au programme international Covax.

