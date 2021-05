Wall Street commence la semaine dans le rouge malgré les M&A

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance lundi, l'appétit pour le risque restant pénalisé par les craintes d'un retour durable de l'inflation.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 29,35 points, soit 0,09%, à 34.352,78 points, le Standard & Poor's 500 0,18% à 4.166,26 points et le Nasdaq Composite 0,62% à 13.346,69 points.

Tous trois ont fini la semaine dernière par un rebond soutenu après le recul marqué des séances précédentes, provoqué par la crainte d'une poussée inflationniste durable susceptible d'obliger la Réserve fédérale à resserrer plus tôt que prévu sa politique monétaire.

Et la prudence domine sur les principaux marchés mondiaux ce lundi, dans l'attente de nouvelles indications sur la conjoncture économique et les débats au sein de la Fed. La semaine sera ainsi animée entre autres par le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale mais aussi par les résultats de Walmart et Home Depot.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, Discovery bondit de 7,43% après l'annonce d'un rapprochement avec les activités de médias d'AT&T. Ce dernier gagne 3,6%.

A la baisse, les valeurs du secteur des cryptomonnaies souffrent du nouvel accès de volatilité du bitcoin provoqué par les dernières déclarations d'Elon Musk sur le sujet: Marathon Digital perd 8,67%, Riot Blockchain 9,78% et Coinbase 6,64%.

Uber perd par ailleurs 0,3% après le rejet par la Cour suprême des Etats-Unis d'un recours du groupe visant à mettre fin à une procédure sur le statut des chauffeurs de VTC.

