Wall Street clôture en légère baisse dans l'attente des données économiques

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi dans l'attente de la publication des données économiques sur l'inflation, la confiance des consommateurs ou encore l'activité manufacturière qui pourrait influencer la baisse attendue des taux d'intérêts par la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou -62,30 points, à 39.069,23 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -19,27 points, soit 0,38% à 5.069,53 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -20,57 points (0,13%) à 15.976,251. La publication attendue jeudi de l'indice d'inflation des prix PCE aux Etats-Unis, l'étalon préféré de la FED, pourrait doucher l'enthousiasme récent si les données montrent que la pression sur les prix ne baisse pas assez rapidement. Les marchés ont exclu une réduction des taux d'intérêts par la Fed lors de sa réunion de mars et ont repoussé leurs attentes quant à un assouplissement de mai à juin, selon l'outil FedWatch du CME. Les données sur la confiance des consommateurs et l'activité manufacturière doivent être publiées plus tard dans la semaine. Aux valeurs, Alphabet, la société mère de Google a baissé après avoir annoncé son intention de relancer son outil d'intelligence artificielle dans les prochaines semaines. Domino's Pizza a fini en hausse à la faveur de ventes à périmètre comparable au quatrième trimestre supérieures aux attentes. (Reportage par Zhifan Liu)