Wall Street clôture en hausse

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse, jeudi, à la faveur du sursaut des valeurs technologiques tandis que la volatilité revenait à des niveaux inhabituellement bas à moins d'une semaine du prochain comité de politique monétaire de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,50%, ou 168,59 points, à 33.833,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 26,41 points, soit 0,62% à 4.293,93 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 133,63 points (1,02%) à 13.238,524. Aux valeurs, Amazon , a gagné 2,43% après que Wells Fargo a relevé sa recommandation sur le titre tandis que Nvidia, a gagné 2,76%. Contre la tendance, GameStop , a plongé de 17,89% après la publication d'une perte trimestrielle plus élevée que prévu. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $70,88 (-2,26%) et le brent à $75,52 (-1,85%). Le dollar évoluait en baisse de 0,74% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0779 dollar (+0,77%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a cédé 6,6 points de base pour s'établir à 3,7179%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a reculé de 6,1 points de base à 3,8581%. (Rédaction de Paris)