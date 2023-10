Wall Street clôture en forte baisse, les rendements des bons du Trésor encore en augmentation

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, le S&P 500 et le Nasdaq ayant chuté de plus de 1 % chacun, alors que les rendements des bons du Trésor ont de nouveau augmenté. Les investisseurs s'inquiètent aussi du durcissement de la situation au Moyen-Orient, tandis que de nombreuses interventions de responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale incitent à la prudence. L'indice Dow Jones a cédé 0,98%, ou 332,57 points, à 33.665,08 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, perdu 58,60 points, soit -1,34% à 4.314,60 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 219,44 points (-1,62%) à 13.314,302. Les rendements des bons du Tresor ont légèrement augmenté après la publication de données montrant une augmentation de la construction de maisons aux Etats-Unis, confortant l'idée selon laquelle la Fed maintiendrait ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps. Les investisseurs se sont aussi inquiétés des répercussions du conflit ente le Hamas et Israël qui a débuté le 7 octobre alors que le président Joe Biden a appelé à la solidarité avec le peuple israélien lors d'un séjour dans l'Etat hébreu. Après la clôture de la baisse, les actions de Tesla ont augmenté de 3% et celles de Netflix ont grimpé de 12% après la publication de leurs derniers résultats trimestriels. (Rédigé par Zhifan Liu)