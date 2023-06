Wall Street clôture en baisse avant l'audition de Powell

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs prenant leurs bénéfices avant l'audition de Jerome Powell, mercredi et jeudi. L'indice Dow Jones a cédé 0,72%, ou 245,25 points, à 34.053,87 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 20,88 points, soit 0,47% à 4.388,71 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -22,28 points (0,16%) à 13.667,294. Fermés lundi, les marchés américains, ont par ailleurs intégré les commentaires "faucons" de deux gouverneurs de la Fed, faits vendredi après-midi, qui impliquent un ralentissement plus marqué de l'économie américaine. "Les marchés actions semblent se positionner sur un scénario de pic de taux proche, d'une disparition de l'inflation et d'une récession", estiment les stratégistes de Société Générale en évoquant les marchés américains. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $67,15(-1,17%) et le brent à $75,97 (-0,14%). Le dollar évoluait en hausse de 0,04% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0915 dollar (-0,06%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a cédé -5,2 points de base pour s'établir à 3,7169%. Son homologue à cinq ans a reculé de 5,1 points de base à 3,9423%. (Rédaction de Paris)