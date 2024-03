Wall Street clôture en baisse après les chiffres sur l'emploi

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après avoir atteint des sommets, à la suite notamment de la publication d'un rapport mitigé sur l'emploi américain. L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, ou -68,66 points, à 38.722,69 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -33,67 points, soit 0,65% à 5.123,69 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -188,26 points (1,16%) à 16.085,113. Le sentiment du marché est mitigé après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui montre une remontée du taux de chômage à 3,9% en février et un ralentissement de la croissance des salaires à 0,1% sur un mois, mais une accélération des créations de postes à 275.000. Le S&P 500 et le Nasdaq ont brièvement atteint des records avant de baisser en fin de matinée. A lire aussi... Après avoir grimpé de 5% et atteint un nouveau record, le champion de l'intelligence artificielle Nvidia a chuté, entraînant le secteur dans son sillage. Aux valeurs, a grimpé de 4,5% après des résultats meilleurs que les prévisions au quatrième trimestre. (Version française Zhifan Liu)