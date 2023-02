Wall Street cède du terrain en attendant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule légèrement mercredi, les investisseurs privilégiant la prudence dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 163,94 points, soit 0,48%, à 33.922,1 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,22% à 4.067,45 points. Le Nasdaq Composite cède 0,2%, soit 23,19 points, à 11.561,362. Les investisseurs attendent à 19h00 GMT les décisions de la Fed à l'issue de deux jours de réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Ils tablent largement sur un relèvement de l'objectif de taux des "fed funds" d'un quart de point seulement, un rythme plus modeste que lors des précédentes réunions, compte tenu du ralentissement de l'inflation et de l'emploi. Considérée comme un indicateur du rapport officiel très attendu sur l'emploi non-agricole, l'enquête du cabinet ADP a montré que le secteur privé a créé beaucoup moins de postes que prévu en janvier, 106.000. "Nous avons une chute abrupte de l'embauche, ce qui implique que la Fed réussit ce qu'elle s'est fixée comme objectif: créer une hausse du chômage et réduire la demande, ce qui aura pour effet de faire baisser l'inflation", a déclaré Thomas Hayes, président de la société d'investissement Great Hill Capital, qui s'attend toutefois à ce que la Fed conserve un discours "très hawkish". Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans ressort à 3,49%, en recul de cinq points de base. Les banques, pénalisées par la perspective d'une petite hausse de taux comme de la baisse des rendements obligataires, évoluent dans le rouge à l'instar de Citi (-1,34%), Goldman Sachs (-1,07%) ou JPMorgan Chase (-0,70%). Advanced Micro Devices gagne 6,07% après avoir dit anticiper une amélioration de ses activités au cours du second semestre, renforçant les espoirs qu'elle gagne du terrain sur le concurrent Intel (-0,34%). L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts chute de 11,77% après avoir abaissé sa prévision annuelle de réservations à la suite du report de la sortie d'un jeu de la franchise Star Wars. Snap recule de 13,37%, le groupe de réseaux sociaux prévoyant une baisse de 10% de son chiffre d'affaires ce trimestre. Meta, propriétaire de Facebook, doit publier ses résultats trimestriels après la clôture. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)