Wall Street broie du noir après les déclarations de la Fed

Wall Street broie du noir après les déclarations de la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert vendredi en net repli, les investisseurs continuant d'intégrer les déclarations "faucon" du président de la Reserve Fédérale Jerome Powell. La publication des indicateurs d’activité américains PMI, qui aura lieu après l’ouverture, incite par ailleurs à la prudence. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 231,60 points, soit 0,68%, à 33.715,11 points, le Standard & Poor's 500 recule de 0,82% à 4.345,75 points et le Nasdaq Composite cède 1,09%, soit 148,76 points, à 13.481,85 points. Devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants, Jerome Powell a réitéré jeudi qu’il procèderait à deux hausses de taux supplémentaires. Le même jour, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a par ailleurs déclaré que si une récession n’était pas le scénario qu’elle favorisait, un ralentissement de la consommation serait sans doute le prix à payer pour ramener l’inflation à la cible. Un tel ralentissement serait un mauvais signe pour l’activité américaine, très dépendante de la demande privée. Les indicateurs d’activité PMI, qui seront publiés à 13h45 GMT, seront aussi scrutés de près, en particulier celui des services : cet indicateur est jusqu’à présent en territoire d’expansion, or le secteur explique une bonne part de la persistance de l’inflation. "Le maintien d'une position hawkish de la Fed (…) augmente la probabilité d'une erreur de politique, en particulier si les hausses de taux se produisent avant que les effets du resserrement antérieur ne soient pleinement évidents", estiment les stratégistes de Janus Henderson. Aux valeurs, 3M gagne 2,3% à l’ouverture, le groupe ayant annoncé avoir trouvé un accord de 10,3 milliards de dollars (9,49 milliards d'euros) avec un ensemble d'acteurs publics de la gestion de l'eau aux Etats-Unis, qui accusaient le groupe de pollution liée aux "polluants éternels", ou PFAS. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)