Wall Street baisse malgré de bonnes statistiques sur l'emploi

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi après la publication de deux indicateurs meilleurs que prévu sur le marché du travail américain, qui risquent d'alimenter la crainte de voir la Réserve fédérale s'engager plus tôt que prévu sur la voie d'un resserrement de sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones perd 241,82 points, soit 0,7%, à 34.358,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,84% à 4.172,68 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,81% à 13.644,74.

L'enquête mensuelle sur l'emploi privé du cabinet ADP a fait ressortir une hausse inattendue des créations de postes le mois dernier, à 978.000, le chiffre le plus élevé enregistré depuis juin 2020.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont par ailleurs tombés à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plus d'un an, ce qui suggère un redressement du marché du travail malgré une pénurie de main-d'oeuvre.

Bien que ces indicateurs supérieurs aux attentes soient de bon augure à la veille du rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, ils pourraient fournir des arguments à la Réserve fédérale pour commencer à envisager une normalisation de sa politique monétaire ultra-accommodante, un discours que l'on commence à entendre chez certains membres de l'institution.

Le dollar (+0,47%) a amplifié sa progression face à un panier de devises internationales après les statistiques et le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne plus de deux points de base à 1,6147%.

Le marché suivra la publication de l'enquête ISM sur l'activité dans le secteur des services, à 14h00 GMT.

Aux valeurs, le constructeur automobile General Motors avance de 3,08% après avoir dit s'attendre à une amélioration plus importante que prévu de son bénéfice du premier semestre grâce l'amélioration des livraisons de semi-conducteurs.

AMC, dont le cours a bondi de 95,2% mercredi, porté par l'intérêt des investisseurs individuels, rechute de 18,98% après l'annonce d'une nouvelle augmentation de capital.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)