Wall Street baisse en attendant les "minutes" de la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule dans les premiers échanges mercredi face aux préoccupations sur l'évolution de la conjoncture en Chine tandis que les investisseurs attendent la publication des "minutes" de la Réserve fédérale dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur la politique monétaire de l'institution américaine. Une dizaine de minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 135,24 points, soit 0,39%, à 34.283,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,31% à 4.441,6 points. Le Nasdaq Composite cède 0,22%, soit 30,99 points, à 13.785,78. L'activité des services en Chine a progressé au mois de juin au rythme le plus lent depuis cinq mois, selon l'indice Caixin des directeurs d'achats (PMI), ce qui suscite des inquiétudes quant à la reprise de l'économie mondiale. D'autant qu'en Europe, où l'indice Stoxx 600 perd 0,8%, les résultats des enquêtes PMI en zone euro ont montré que l'activité est tombée en contraction en juin. Le principal rendez-vous du jour est fixé à 18h00 GMT avec la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, lors de laquelle la tonalité du discours de Jerome Powell, à la tête de l'institution, a penché du côté "faucon" en dépit du statu quo. Une hausse de taux d'un quart de point le 26 juillet est estimée à 83%, selon les données de Refinitiv, mais la probabilité d'un autre relèvement en septembre ne fait pas l'unanimité (32%) bien que la Fed ait laissé entendre que deux hausses étaient probable d'ici la fin d'année. Aux valeurs, le fabricant de puces électroniques Micron cède 1% après la décision de Pékin de limiter les exportations de métaux rares utilisés notamment dans cette industrie en réponse aux restrictions imposées par Washington dans la technologie. Netflix gagne 1,61% grâce à la recommandation de Goldman Sachs à "neutre" contre "vendre" auparavant. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)