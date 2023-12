Wall Street au plus haut de l'année avant l'inflation et la Fed

Wall Street au plus haut de l'année avant l'inflation et la Fed













Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en légère hausse, suffisante pour clôturer à des plus hauts de l'année, à l'entame d'une semaine marquée par deux événements majeurs pour les marchés américains: les chiffres de l'inflation en novembre aux Etats-Unis et la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 157,06 points, à 36.404,93 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,07 points, soit 0,39%, à 4.622,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 28,51 points (0,20%) à 14.432,49 points. Les investisseurs sont de plus en plus persuadés que la Fed en a fini avec ses hausses de taux d'intérêt et qu'elle pourrait enclencher un cycle de baisses à partir du premier semestre de l'an prochain. Cette perspective contribue à la bonne santé des marchés d'actions depuis plusieurs semaines. Les intervenants de marchés surveilleront attentivement l'indice des prix à la consommation de novembre aux Etats-Unis qui sera publié mardi, même s'il ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur la décision de politique monétaire qui sera annoncée le lendemain par la Réserve fédérale. Les marchés sont quasiment certains que la Fed laissera ses taux inchangés mercredi mais les chiffres de l'inflation publiés mardi pourraient donner des indications sur l'évolution possible de la politique monétaire aux Etats-Unis. Aux valeurs, l'indice de Philadelphie des semi-conducteurs s'est élevé à un plus haut depuis janvier 2022 avec une hausse de 3,4%, porté par le bond de 9% de Broadcom, Citigroup ayant repris sa couverture sur le titre à "achat". Cigna, spécialiste de l'assurance santé, a pour sa part bondi de 16,68% après avoir renoncé à son projet d'acquisition d'Humana (-1,04%) et annoncé dimanche son intention de racheter pour 10 milliards de dollars supplémentaires de ses actions. Jefferies a en outre relevé sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter". Macy's s'est envolé de 19,4%. Selon une source, un consortium d'investisseurs emmené par Arkhouse Management et Brigade Capital a soumis une offre de 5,8 milliards de dollars pour retirer de la cote la chaîne de grands magasins. (Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Bertrand Boucey)