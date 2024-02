Wall Street attendue stable, l'Europe tirée par un indicateur allemand et la Chine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement mardi à l'ouverture en l'absence d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à mi-parcours, réagissant essentiellement aux données en provenance d'Allemagne, à la perspective d'un plan de relance en Chine et à des résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 prend 0,28% à 7.611,02 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax est quasiment stable (-0,06%) après avoir pris jusqu'à 0,38% en matinée avant de céder ses gains en raison des prises de bénéfices dans les "utilities". A Londres, le FTSE avance de 0,54%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,13%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,14%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une baisse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,05% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge où Wall Street a été affectée par la forte remontée des rendements obligataires. Alors qu'aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour aux Etats-Unis, la séance pourrait être animée par de nouvelles interventions attendues de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont celle de Loretta Mester, membre votant cette année du FOMC. En Europe, la tendance positive sur les marchés actions est alimentée par la hausse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne en décembre, qui ont progressé de 8,9% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle en plus de trois ans. La Chine contribue aussi à la bonne tenue des actions, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le président chinois Xi Jinping s'apprête à discuter du marché boursier avec les régulateurs financiers, ce qui ravive l'espoir d'un d'un plan de relance massif dans la deuxième économie mondiale. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET D'importantes publications dans le secteur de la pharmacie devraient animer Wall Street avec notamment Eli Lilly, qui a dit prévoir un bénéfice pour cette année supérieur aux attentes, et Centene, qui a battu le consensus sur son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Ford et VF Corp doivent communiquer leurs résultats trimestriels après la clôture. VALEURS EN EUROPE Comme aux Etats-Unis, l'actualité des entreprises est riche, avec notamment BP (+5,46%) qui tire l'ensemble du secteur pétrolier (+1,78%). Le groupe britannique, qui a décidé d'accélérer ses rachats d'actions, a fait état mardi d'un bénéfice de trois milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) au quatrième trimestre, dépassant les prévisions. A Paris, les titres industriels et cycliques comme Schneider (+1,82%), Legrand (+1,10%), Airbus (+1,43% et Stellantis (+0,92%) sont recherchés dans le sillage de la hausse surprise des commandes à l'industrie en Allemagne. Les valeurs exposées à la Chine comme Standard Chartered, HSBC et Prudential prennent de 0,70% à 2,71%. Côté baisse, Infineon (-3,48%) est pénalisé par la réduction de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tandis qu'UBS recule de (-2,53%) après avoir affiché une perte au quatrième trimestre. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans se stabilise à 2,335% après un gain de près de dix points de base la veille et un bond de 18 points sur l'ensemble des deux dernières séances, la plus forte en deux jours depuis mars 2023. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est également quasi inchangé, à 4,1655% après une hausse de 13 points lundi. CHANGES Le dollar monte encore, de 0,07%, face à un panier de devises de référence, près d'un sommet de 11 semaines, continuant de profiter des propos du président de la Réserve fédérale américaine sur une "prudence" sur les baisses de taux attendues par les marchés. L'euro cède 0,13%, à 1,0727 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2542 dollar (+0,08%). Le dollar australien s'affermit de 0,11% à 0,6489 dollar américain, la RBA, la banque centrale d'Australie, ayant décidé mardi de maintenir son principal taux directeur à un pic de 12 ans, à 4,35%. PÉTROLE Le marché pétrolier monte légèrement alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a atterri mardi au Caire dans un contexte où les États-Unis s'efforcent de faire avancer une proposition de trêve à Gaza. "Les signes d'une désescalade de la crise au Moyen-Orient font défaut et continuent d'apporter un certain soutien aux cours du pétrole", note Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova. Le Brent avance de 0,6% à 78,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,58% à 73,20 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)