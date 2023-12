Wall Street attendue stable, l'Europe hésite à mi-séance

par Augustin Turpin (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi et les Bourses européennes sont en légère baisse à mi-séance, les investisseurs continuant de miser sur une baisse des taux d'intérêt, tandis que le dollar est tombé à son niveau le plus bas depuis cinq mois. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,21% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 cède 0,43% à 7.539,61 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,16% et à Londres, le FTSE est à l'équilibre. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,08%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,18% et le Stoxx 600 0,05%. L'absence de catalyseurs dans l'actualité n'a pas empêché les investisseurs de continuer de parier sur une baisse rapide des taux d'intérêt de la Fed l'année prochaine. Les marchés anticipent une première baisse de taux de la Fed dès mars, pour un assouplissement total de 157 points de base environ l'an prochain. "Le déclin rapide de l'inflation devrait conduire la Fed à réduire rapidement et précocement son taux directeur à partir d'un niveau que la plupart des participants considéreront bientôt comme très éloigné de la réalité", ont déclaré des analystes de Goldman Sachs dans une note. "Nous prévoyons trois réductions consécutives de 25 points de base en mars, mai et juin, suivies d'une réduction par trimestre jusqu'à ce que le taux des fonds atteigne 3,25-3,5% au troisième trimestre 2025. Nos prévisions impliquent cinq réductions en 2024 et trois réductions supplémentaires en 2025", précise la note. Les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis, la seule donnée pouvant potentiellement animer les marchés ce jeudi, sont attendues à 13h30 GMT. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les groupes chinois cotés aux Etats-Unis progressent avant l'ouverture, alors que les indices chinois ont affiché leur meilleure performance en cinq mois jeudi. Alibaba, Pinduoduo, et JD.COM avancent entre 1,5% et 3,6% dans les échanges avant-Bourse. TAUX Les rendements obligataires en zone euro sont mitigés jeudi mais se maintiennent près de leurs plus bas niveaux en plusieurs mois dans des conditions d'échanges limités, les marchés tablant sur des réductions prochaines des taux d'intérêt. "La principale force motrice derrière les mouvements est l'attente de réductions de taux de la part des principales banques centrales", a déclaré Amanda Sundström, analyste chez SEB. "Les choses ont évolué assez rapidement et je pense que cela continuera jusqu'à ce que nous obtenions de nouvelles données au début de l'année", a-t-elle ajouté. Le rendement du Bund allemand à dix ans perdait 2,5 points de base à 1,925%. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor de même échéance cédait 2,9 points de base à 3,8183%. CHANGES Le dollar recule jeudi, le yen japonais, l'euro et la livre ayant atteint leur niveau le plus élevé par rapport au billet vert depuis cinq mois, alors que les marchés sont stimulés par les prévisions d'une forte baisse des taux d'intérêt de la Fed en 2024. Le dollar recule de 0,28% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,14% à 1,1118 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent, dans un contexte d'apaisement des inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime en mer Rouge, bien que les tensions au Moyen-Orient continuent de s'envenimer. Le Brent abandonne 1,05% à 78,81 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,09% à 73,3 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)