Wall Street attendue stable, l'Europe en hausse à mi-séance

(Reuters) - Wall Street est attendue à l'équilibre et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi, portées par un rebond des valeurs technologiques aux États-Unis la veille et alors que l'optimisme reste de mise à la perspective d'une réduction des taux d'intérêt américains dès le mois de mars. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,03% pour le Standard & Poor's-500 et en hausse de 0,01% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,2% à 7.583,83 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,22% et à Londres, le FTSE 0,58%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,24%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28% et le Stoxx 600 prend 0,28%. Les marchés mondiaux se sont redressés depuis la mi-décembre, après que la Fed a laissé entendre qu'elle réduira ses taux d'intérêt l'année prochaine. Des perspectives qui n'ont toutefois pas été partagées par la Banque centrale européenne (BCE). "Les prix pour la première baisse de la BCE en mars ou avril 2024 ont été relativement cohérents, mais l'écart par rapport à la Fed n'est plus considéré comme important", selon Geoff Yu, analyste chez BNY Mellon. "Il y a également très peu de différence entre la réaction des décideurs de la BCE et de la Fed contre les prix actuels, même si, compte tenu de la situation du marché du travail sur le terrain, nous pensons que les avertissements de la Fed sont plus crédibles", a-t-il ajouté. L'indice des ressources de base affiche la plus forte hausse à 0,8%, alors que les prix de la plupart des métaux et du minerai de fer ont progressé après que les données ont montré que l'activité manufacturière en Chine, le principal consommateur, s'est améliorée le mois dernier. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Coherus Biosciences prend 34,4% en avant-Bourse après que la Food and Drug Administration a approuvé son dispositif d'administration de médicaments. Le mineur de bitcoins Bit Digital progresse de 6,4% avant l'ouverture, après avoir annoncé prévoir de doubler son parc d'ordinateurs de minage de cryptomonnaies. VALEURS EN EUROPE Les groupes de transport maritime Maersk et Hapag Lloyd chutent de 4,81% et 5,02% respectivement, les analystes soulignant que la reprise attendue du transit via le canal de Suez pourrait entraîner une correction des taux de fret. Leurs concurrent scandinaves Frontline, Hoegh Autoliners, Wallenius Wilhelmsen et Hafnia cèdent de 2,87% à 5,08% à 12h20 GMT. TAUX Les rendements obligataires en zone euro sont tombés à leur niveau le plus bas en plusieurs mois, les investisseurs, de retour après la pause de Noël, misant sur une forte baisse des taux d'intérêt l'année prochaine. "Ce qui domine actuellement sur le marché, c'est évidemment que la désinflation est en cours et que le marché prévoit de nouvelles réductions", indique Emmanouil Karimalis, analyste chez UBS. "Ce sentiment est très positif pour les obligations", ajoute-t-il. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 4,2 points de base à 1,926%. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor de même échéance perd 1,4 point de base à 3,8723%. CHANGES Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois mercredi tandis que l'euro a atteint un plus haut de quatre mois, porté par les attentes de d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed, mais les flux de transactions de fin d'année ont limité les mouvements. Le dollar recule de 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,07% à 1,105 dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier s'est stabilisé mercredi après les fortes hausses de la veille. Les investisseurs surveillent en effet l'évolution de la situation en mer Rouge alors que certains porte-conteneurs ont repris le passage par cette route commerciale. Le Brent abandonne 0,56% à 80,62 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,7% à 75,04 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)