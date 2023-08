Wall Street attendue stable avant des indicateurs clés

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue stable mardi, tandis que les Bourses européennes progressent, encouragées par les annonces de soutien aux marchés actions chinois annoncées ce weekend et avant la publication dans les prochains jours d'indicateurs économiques clés. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq étant stables. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,50% à 7.361,14 points vers 10h37 GMT, contre un gain de 1,51% pour le FTSE à Londres, qui rattrape la séance de lundi durant lequel l'indice britannique était fermé, et une hausse de 0,57% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,69%, contre 0,49% pour l'EuroStoxx 50 et 0,75% pour le Stoxx 600. La Chine a annoncé dimanche un ensemble de mesures destinées à soutenir ses marchés actions, ce qui a soutenu les Bourses mondiales lundi. Pour autant, les mesures sont ciblées et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour relancer une dynamique de croissance à l'arrêt, sans compter que la Chine demeure une source de volatilité. Le promoteur Country Garden, qui publiera mercredi ses résultats semestriels, cherche à obtenir un délai de remboursement de l'une de ses obligations en dollar, tandis que le promoteur Evergrande demeure sous pression, et de nouvelles mesures d'aide à l'économie ne sont pas une certitude. "La séance de ce matin est une répétition de celle de la veille, avec un dollar en retrait, (…) des rendements américains en légère baisse et des actions qui se redressent, dans l'espoir d'un soutien à l'économie chinoise", écrit Kit Juckes, responsable de la stratégie Forex chez Société Générale CIB. "Mais à quoi servirait un nouvel assouplissement monétaire en Chine si ce sont les niveaux d'endettement qui constituent le principal problème?" Aux Etats-Unis, la confiance des ménages et les données sur les offres d'emploi sont attendus à 14h00 GMT, deux chiffres qui permettront de jauger de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux en juillet. La reste de la semaine restera chargé en indicateurs, avec jeudi l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis et vendredi le rapport mensuel sur l'emploi américain. LES VALEURS EN EUROPE Carrefour recule de 3,45%, accusant la plus importante baisse du CAC 40, alors que le PDG du groupe, Alexandre Bompard, a alerté sur une baisse de la consommation en France, notamment sur les produits de première nécessité en raison des prix élevés. NN Group gagne 9,08%, en tête du Stoxx 600, l'assureur néerlandais ayant fait état mardi d'une amélioration de son ratio de solvabilité au premier semestre. Le secteur des ressources de base affiche la meilleure performance du Stoxx 600 (+1,82%), soutenu par la hausse des prix du cuivre dans la perspective d'un soutien de la demande en Chine. TAUX Les rendements obligataires évoluent dans le calme, l'attentisme dominant avant la publication des données sur la confiance des consommateurs et l'emploi, essentielles dans la détermination des trajectoires de politique monétaire. Le rendement du dix ans allemand fait du surplace à 2,556%, tandis que celui du taux à deux ans se maintient à 3,055%. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,2119%, contre 5,0083% pour le deux ans. CHANGES Même calme observé sur les devises, les cambistes se positionnant en amont de la publication de nombreux indicateurs clé cette semaine. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,08% à 1,0808 dollar et la livre sterling se maintient à 1,2602 dollar. PETROLE Les cours du brut montent grâce aux récentes mesures chinoises qui font espérer un soutien plus large à l'économie, tandis que la tempête Idalia à l'approche de la Floride pourrait avoir un impact sur la production du golfe du Mexique. Le Brent progresse de 0,75% à 85,05 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignotant 0,7% à 80,66 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)