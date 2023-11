Wall Street attendue sans direction dans un contexte d'incertitude

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée à l'ouverture mercredi tandis que les Bourses européennes hésitent à la mi-séance, les marchés évoluant au gré des déclarations de banquiers centraux au cours d'une semaine pauvre en publications. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street incertaine, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq n'affichant pas de direction marquée. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,22% à 7.001,41 points vers 10h43 GMT, contre un FTSE à Londres et un Dax à Francfort hésitants. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 font du surplace, tandis que l'EuroStoxx 50 grignote 0,10%. Les actifs risqués hésitent au cours d'une semaine pauvre en indicateurs, après avoir été encouragés par plusieurs décisions de banques centrales ces dernières semaines laissant entrevoir la fin des hausses de taux. De fait, les responsables de la politique monétaire s'attachent à tempérer l'optimisme des investisseurs, qui contribue à relâcher les conditions financières et la transmission aux marchés des politiques des banques centrales. Côté Banque centrale européenne, les membres du conseil des gouverneurs Martins Kazaks et Philip Lane ont rappelé mercredi à Riga que les progrès sur l'inflation sous-jacente ne suffisaient pas. Côté Réserve fédérale, plusieurs responsables ont fait valoir mardi que la résistance de l'activité pourrait justifier de nouvelles hausses de taux. Jerome Powell, président de la Fed, s'exprimera mercredi, ajoutant à l'attentisme. La trajectoire des économies développées inquiète par ailleurs les investisseurs. "Nous pensons qu’effectivement nous sommes arrivés à la fin du cycle de hausses des taux mais cette vue est associée à un scénario de croissance médiocre pour les trimestres à venir, des deux côtés de l’Atlantique", résument les stratégistes de LBPAM. "Ainsi, nous restons dubitatifs sur la possibilité d’un rebond très fort des indices boursiers à ce stade, sachant que la trajectoire économique devrait se traduire par la détérioration des résultats des entreprises." LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Amazon développe un modèle d'intelligence artificielle ambitieux, qui compterait deux fois plus de paramètres que les modèles GPT-4 d'OpenAI, ont déclaré à Reuters deux sources. Gilead Sciences a déclaré mardi que son chiffre d'affaires du troisième trimestre avait peu changé par rapport à l'année précédente mais que les bénéfices avaient augmenté de 21%, principalement en raison de baisses d'impôts, et s'affichaient au-dessus du consensus. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Crédit Agricole progresse de 1,95%, l'une des meilleures performances du CAC40, après avoir fait état mercredi de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, portés par la performance solide de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. Legrand recule de 1,06% après que le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a abaissé mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel dans le bas de la fourchette. Renault a annoncé mercredi avoir réduit sa participation à 15% dans Nissan dans le cadre de la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec le groupe japonais, et progresse de 1,36%. ABN Amro a publié mercredi un revenu net d'intérêt inférieur aux attentes du marché et dégringole de 9,73%, en queue du Stoxx 600. Commerzbank recule de 3,03% après ses résultats trimestriels. Bayer a fait état mercredi d'un recul de son bénéfice au troisième trimestre et annoncé la suppression de plusieurs postes de cadres, le titre perd 0,66%. TAUX Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,5749% avant le discours de Jerome Powell, tandis que le deux ans se hisse de 1,8 point de base à 4,9362%. Le rendement du dix ans allemand recule de 2 pb à 2,647%, celui du taux à deux ans avance de 1,4 pb à 3,083%. CHANGES Le dollar se renforce, soutenu par les déclarations des responsables de la Fed. Le dollar s'octroie 0,17% face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,24% à 1,0673 dollar et la livre sterling 0,32% à 1,226 dollar. PETROLE Le brut souffre des inquiétudes sur un affaiblissement de la demande aux Etats-Unis, l'Energy Information Administration américaine ayant prévenu que la consommation de brut serait plus faible qu'attendu en 2023 alors que les stocks de pétrole croissent. Le Brent abandonne 0,66% à 81,07 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,76% à 76,78 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)