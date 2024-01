Wall Street attendue prudente avant l'inflation américaine

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sur une note mitigée à l'ouverture jeudi, tandis que les Bourses européennes s'affichent en ordre dispersé à la mi-séance, les investisseurs se positionnant pour la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction marquée, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant incertains, et le Nasdaq attendu en hausse de 0,3%. À Paris, le CAC 40 hésite à 7.429,48 points vers 10h55 GMT, comme le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort s'octroie 0,2%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,19%, contre 0,17% pour l'EuroStoxx 50 et 0,12% pour le Stoxx 600. L'inflation CPI aux Etats-Unis attendue plus tard dans la journée constitue le principal indicateur de cette semaine, les économistes tablant sur une hausse de 0,2% sur un mois et 3,2% sur un an, après respectivement +0,1% et +3,1% le mois précédent. Le scénario favorisé par les investisseurs d'une baisse importante des taux de la Réserve fédérale en 2024 et d'un ralentissement de l'inflation sans retournement de la croissance a été ébranlé par la publication du rapport mensuel sur l'emploi pour décembre, qui a montré que le marché du travail est resté solide le mois dernier. Une surprise à la hausse sur l'inflation pourrait donc forcer les marchés à réévaluer leurs perspectives pour la trajectoire des taux. A l'inverse, une surprise à la baisse pourrait encourager les investisseurs à se positionner encore plus agressivement sur un assouplissement de la politique monétaire américaine. Six baisses de taux sont actuellement intégrées dans les prix des marchés monétaires. Les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis seront également publiées à 13h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Citigroup a comptabilisé environ 3,8 milliards de dollars de charges et de provisions combinées qui pèseront sur ses résultats au quatrième trimestre, dont la publication est prévue vendredi, selon un document réglementaire. Les valeurs liées aux cryptoactifs comme Coinbase Global, Riot Platforms et Marathon Digital gagnent de 4,4% à 6% avant l'ouverture, après que la SEC a autorisé le lancement d'ETF adossés au Bitcoin. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Teleperformance progresse de 6,91%, en tête du Stoxx 600, après qu'Exane BNP Paribas a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance". Tesco a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois en quatre mois mais se replie de 0,44%. Marks & Spencer a fait état jeudi d'une hausse de 8,1% de ses ventes à périmètre constant au cours de la période de Noël, au dessus des attentes, mais recule de 5,62% après avoir dit faire preuve de prudence quant à la pression exercée par l'inflation plus élevée que prévu des salaires et des taux d'imposition. Rational grimpe de 6,84%, les résultats préliminaires du détaillant de cuisines industrielles ayant dépassé les attentes du marché. TAUX Les rendements sont en léger repli dans un contexte d'attentisme avant la publication de l'inflation CPI. Le rendement du Treasury à dix ans perd 3,8 pb à 3,9923%, tandis que le deux ans se replie de 3 pb à 4,3414%. Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 3,5 pb à 2,178%, celui du taux à deux ans est stable à 2,643%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,06% à 1,0964 dollar, et la livre sterling est immobile à 1,2742 dollar. Le bitcoin progresse de 1,92% à 46.818 dollars après la décision de la SEC. PETROLE L'abordage d'un pétrolier à Oman soutient les cours du pétrole alors que les investisseurs s'inquiètent de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Le Brent progresse de 1,51% à 77,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,56% à 72,48 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)