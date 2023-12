Wall Street attendue mitigée, l'attentisme s'empare des investisseurs

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante à l'ouverture lundi, tandis que les Bourses européennes sont mitigées à mi-séance, les marchés étant prudents avant une série de décisions de politique monétaire et d'indicateurs cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones n'affichant pas de direction marquée, tandis que le Standard & Poor's 500 pourrait perdre 0,1% et le Nasdaq 0,21%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,15% à 7.538,12 points vers 11h13 GMT, contre un recul de 0,6% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort est stable. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,17%, contre une hausse de 0,11% pour l'EuroStoxx 50 et un repli de 0,12% pour le Stoxx 600. Les investisseurs hésitent à l'entame d'une semaine chargée en publications et en réunions de politique monétaire, qui détermineront la trajectoire des taux et des économies en 2024. Côté indicateurs américains, l'inflation CPI pour novembre sera publiée mardi, suivie mercredi des prix à la production, et jeudi des ventes au détail pour novembre. Vendredi est attendue la production industrielle pour novembre. En zone euro, la production industrielle est attendue mercredi, suivie vendredi par les indicateurs d'activité PMI et l'inflation française. Côté banques centrales, la Réserve fédérale ouvrira la séquence de réunion de politiques monétaires mercredi, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre se réuniront jeudi. Les marchés s'attendent à ce que les trois banques centrales maintiennent leur taux à leurs niveaux actuels, selon les marchés de swaps, mais une pause dans les hausses de taux n'équivaudra pas à un positionnement plus accommodant. L'inflation demeure supérieure à sa cible dans chacune des trois zones, et les banques centrales vont devoir maintenir la politique monétaire à un niveau restrictif pour la ramener à l'objectif, ce qui passera par des discours plus agressifs. "C’est le baroud d’honneur des banques centrales, (qui) devraient maintenir les taux inchangés", résume Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. "Tout le monde aimerait qu’elles donnent des indications sur la direction de la politique monétaire en 2024 : c’est trop tôt, selon nous. Dans le meilleur des cas, elles devraient se féliciter de la baisse de l’inflation qui permet d’envisager un éventuel pivot l’an prochain". LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Cigna, l'assureur santé, a annulé son projet de rachat d'Humana, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, et a également annoncé son intention de racheter pour 10 milliards de dollars de ses actions. Un groupe d'investisseurs composé d'Arkhouse Management et de Brigade Capital a fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour retirer de la cote la chaîne de grands magasins Macy's. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Atos progresse de 4% après avoir été sélectionné par Canal de Isabel II pour le développement de sa plateforme commerciale Yara. Syensqo avance de 11,57%, après avoir grimpé de jusqu'à 13% lors de son premier jour à la Bourse de Bruxelles, après sa scission du groupe chimique belge Solvay. L'ancienne maison mère de Syensqo perd pour sa part 26,87%, en queue du Stoxx 600. Uniper gagne 15,32% après l'approbation d'une proposition de réduction de capital. Le groupe norvégien Schibsted bondit de 17,10% après l'annonce d'un accord non contraignant de 527,6 millions d'euros en vue de la cession de ses activités de médias d'information à Tinius Trust, son principal actionnaire. Encavis chute de 6,41%, parmi les pires performances du Stoxx 600, Morgan Stanley ayant abaissé son conseil sur le groupe allemand d'énergies renouvelables à "sous-pondérer". TAUX Les rendements sont stables dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans est immobile à 4,2525%, tandis que le deux ans grignote 1,5 point de base à 4,7416%. Le rendement du dix ans allemand est en faible baisse, de 1,7 point de base à 2,25%, celui du taux à deux ans perd 1,5 point de base à 2,674%. CHANGES Les marchés de change sont atones avant plusieurs réunions de banques centrales cette semaine. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,09% à 1,0771 dollar, et la livre sterling 0,15% à 1,2565 dollar. PETROLE Le brut s'érode, les marchés s'inquiétant d'un déséquilibre entre offre et demande, mais les achats de pétrole destinés à renflouer la Réserve stratégique de pétrole américaine limitent le recul des cours. Le Brent cède 1,08% à 75,02 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de -1,21% à 70,37 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)