Wall Street attendue mitigée dans un contexte de prudence

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante à l'ouverture mardi, tandis que les Bourses européennes sont en hausse à mi-séance, les investisseurs saluant le ralentissement de l'inflation en zone euro en novembre et la décision de la Banque du Japon, mais l'attentisme persiste avant d'autres indicateurs cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dispersée, le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ne montrant pas de direction nette. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.567,7 points vers 11h05 GMT, comme le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort avance de 0,36%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,23%, contre 0,22% pour l'EuroStoxx 50 et 0,28% pour le Stoxx 600. L'inflation définitive en zone euro, publiée mardi, a montré que la dynamique des prix avait ralenti davantage que prévu initialement en novembre, une bonne nouvelle pour des marchés focalisés sur l'assouplissement des politiques monétaires. La Banque centrale européenne (BCE) devrait baisser ses taux "à un moment" en 2024, a par ailleurs déclaré mardi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, encourageant davantage les investisseurs. Le soulagement pourrait être de courte durée, car la publication de l'inflation au Royaume-Uni mercredi, puis de l'inflation PCE aux Etats-Unis vendredi, pourraient raviver la nervosité des investisseurs. Mardi, la Banque du Japon (BOJ) a également maintenu ses taux à leurs niveaux actuels, alors que les marchés s'inquiétaient d'un possible durcissement de sa politique monétaire ultra-accommodante. Un durcissement de la politique monétaire japonaise fait peser un risque sur les marchés obligataires mondiaux, car les investisseurs japonais sont d'importants détenteurs de titres obligataires étrangers. Une hausse des rendements domestiques, déclenchée par une hausse des taux de la BOJ, pourrait provoquer des rapatriements massifs sur les titres japonais, et faire pression sur le reste des actifs obligataires. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Google est convenu de payer 700 millions de dollars et de permettre une plus grande concurrence sur sa boutique en ligne d'applications pour smartphone, le Play store, selon un accord conclu pour régler un litige antitrust dont le contenu a été dévoilé lundi par un tribunal californien. Apple a déclaré lundi qu'il interromprait les ventes de ses montres numériques Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis à partir de cette semaine, l'entreprise étant confrontée à un litige sur leur brevet. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Virbac grimpe de 10,86% après que le spécialiste de la santé animale a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et de ratio de bénéfice d'exploitation à la faveur d'un "important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre". Casino trébuche de 9%, alors que le groupe discute avec Les Mousquetaires et Auchan pour céder ses super et hypermarchés. Sodexo (-0,53%) a annoncé mardi que la cotation en Bourse de Paris de sa division d'avantages sociaux Pluxee aurait lieu le 1er février 2024. Legrand recule de 1,6% après qu'UBS a abaissé sa recommandation d'"achat" à "vente". TAUX Les rendements reculent après la décision de politique monétaire de la BOJ et après la publication d'une inflation européenne en repli plus marqué qu'attendu initialement en novembre. Le rendement du Treasury à dix ans perd 4,9 pb à 3,907%, tandis que le deux ans se replie de 2,4 pb à 4,4331%. Le rendement du dix ans allemand est baisse de 4,7 pb à 2,027%, celui du taux à deux ans perd 2,3 pb à 2,524%. CHANGES La livre se renforce face au dollar, les investisseurs pariant sur un creusement de l'écart de taux entre les économies britannique et américaine l'an prochain. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,12% à 1,0935 dollar, et la livre sterling s'octroie 0,48% à 1,2703 dollar. PETROLE Le brut hésite, les marchés évaluant l'impact des attaques en mer Rouge -alors que les analystes de Goldman Sachs ont écrit dans un rapport publié mardi ne pas s'attendre à des impacts importants. Le Brent avance de 0,1% à 78,03 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fait du surplace à 72,48 dollars. PLUS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 DECEMBRE (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)