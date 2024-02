Wall Street attendue mitigée après la Fed, le déluge de résultats continue

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante à l'ouverture jeudi, tandis que les Bourses européennes s'affichent dispersées à la mi-séance, les investisseurs digérant la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, ainsi qu'une salve de résultats. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones s'affichant stable, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,34% et le Nasdaq 0,56%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,79% à 7.595,96 points vers 11h21 GMT. Le Dax à Francfort cède 0,16%, contre une hausse de 0,51% pour le FTSE à Londres, soutenu par les bons résultats de Shell. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 n'affiche pas de direction marquée, l'EuroStoxx 50 se repliant de 0,2% et le Stoxx 600 de0,14%. La Fed a maintenu mercredi ses taux à leurs niveaux actuels, mais la banque centrale a douché les espoirs d'une baisse prochaine des taux. "D'après notre réunion (de mercredi), je ne pense pas que nous aurons assez de certitudes sur l'inflation pour baisser les taux en mars", a insisté Jerome Powell, le président de l'institution. Les marchés continuent néanmoins de parier sur 142 points de base d'assouplissement monétaire cette année. Les investisseurs réagissent par ailleurs à une salve de résultats jeudi en Europe, dont ceux de Shell et de BNP Paribas, tout en se préparant à la publication des chiffres de trois des "sept magnifiques", les groupes technologiques américains les plus importants du monde. La réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BOE), qui débutera à 12h00 GMT, contribuera à animer les marchés, tandis que l'ISM manufacturier aux Etats-Unis, publié à 15h00 GMT, donnera davantage d'indications sur la trajectoire économique outre-Atlantique. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Qualcomm a prévu mercredi un bénéfice légèrement supérieur aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre fiscal et un chiffre d'affaires conforme aux attentes du marché, alors qu'une nouvelle gamme de puces liées à l'intelligence artificielle soutient le groupe. Apple, Amazon, et Meta Platforms publieront leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE BNP Paribas dégringole de 8,03% après avoir fait état de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, sous l'effet d'une série de charges exceptionnelles et d'un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial, conduisant la première banque française à réviser à la baisse certains de ses objectifs pour 2025. Sanofi a confirmé jeudi viser un recul de son bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition, après une performance conforme à ses attentes l'an dernier, ce qui fait baisser le titre de 2,06%. Dassault Systèmes a annoncé jeudi viser une hausse de son chiffre d'affaires en 2024 comprise entre 8% à 10%, à taux de change constant, un objectif inférieur aux attentes des analystes, qui fait reculer le titre de 11,07%. Pluxee, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo, a fait son entrée à la Bourse de Paris jeudi, s'affichant en hausse de 7,10% et dépassant le prix de référence technique fixé la veille. Shell a fait état jeudi d'un bénéfice de 28 milliards de dollars (25,9 milliards d'euros) pour 2023, soit une baisse de 30% par rapport au record de l'année précédente, liée à la baisse des prix du pétrole et du gaz. Le titre prend 3,11%. Deutsche Bank a affiché une baisse de 30% de son bénéfice au quatrième trimestre, les coûts de restructuration et d'autres dépenses exceptionnelles ayant pris le dessus sur les gains de revenus, mais la chute n'a pas été aussi importante que les analystes le craignaient, ce qui fait avancer le titre de 4,04%. Adidas recule de 5,68% après avoir fait état de prévisions nettement inférieures aux attentes des analystes pour 2024, sous l'effet des dernières cessions de stocks de la marque Yeezy. TAUX Les rendements européens rebondissent après un indicateur d'inflation en zone euro hors alcool, tabac, alimentation et énergie légèrement supérieur au consensus. Le rendement du Treasury à dix ans perd 2,3 pb à 3,9424%, tandis que le deux ans est stable à 4,2333%. Le rendement du dix ans allemand se renforce de 4,1 pb à 2,202%, celui du taux à deux ans de 6,1 pb à 2,4697%. CHANGES La livre recule nettement avant la réunion de la BOE, les marchés anticipant un creusement du différentiel de taux entre les taux directeurs britanniques et américains cette année. Le dollar avance de 0,46% face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,18% à 1,0796 dollar, et la livre sterling abandonne 0,45% à 1,2628 dollar. PETROLE Le pétrole est en légère hausse, les marchés se focalisant sur la déclaration de Jerome Powell qui a jugé les taux "probablement à leur pic". Le Brent se hisse de 0,74% à 81,15 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,78% à 76,44 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)