Wall Street attendue incertaine, l'Europe consolide

Crédit photo © Reuters

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée à l'ouverture jeudi, tandis que les Bourses européennes déclinent à la mi-séance dans un mouvement de consolidation après deux séances de nette progression. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction claire, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ne montrant pas de tendance marquée, tandis que le Nasdaq abandonne 0,2%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,38% à 7.181,94 points vers 10h47 GMT, contre une baisse de 0,49% pour le FTSE à Londres, et une hausse de 0,38% pour le Dax à Francfort, soutenu par la progression de Siemens. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,33%, contre un repli de 0,17% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,36% pour le Stoxx 600. Les actifs risqués ont bondi après la publication de l'inflation aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne mardi et mercredi, dont le ralentissement suggère que les banques centrales en ont terminé avec les hausses de taux. Pour autant, l'économie américaine demeure résistante: les ventes au détail publiées mercredi ont ralenti moins que prévu par le consensus en octobre, et plusieurs autres indicateurs importants sont attendus cette semaine, dont les inscriptions au chômage ou l'indice d'activité Philly Fed jeudi à 13h30 GMT. Des surprises à la hausse pourraient de nouveau raviver les inquiétudes des marchés, en faisant planer le risque que la Réserve fédérale ne maintienne un discours restrictif lors de sa réunion de décembre. Par ailleurs, les indicateurs mitigés publiés en Chine et au Japon cette semaine témoignent du ralentissement de l'économie mondiale, érodant l'appétit au risque des investisseurs. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Cisco Systems a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, signe que la demande pour ses équipements de réseau ralentit, et prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 53,8 et 55,0 milliards de dollars. L'investisseur activiste ValueAct Capital a pris une participation importante dans Walt Disney et estime que le cours de Bourse du groupe pourrait doubler, ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Vallourec grimpe de 4,08% après que le fabricant de tubes en acier sans soudures a relevé sa perspective annuelle de revenu brut d'exploitation (RBE) citant un environnement de marché favorable dans la région hémisphère Est. Siemens a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel record pour sa division industrielle, faisant bondir le titre de 4,58%, malgré des perspectives de ventes plus prudentes pour 2024 en raison d'un déstockage persistant chez les clients chinois. Burberry a prévenu que ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice en cours pourraient devoir être revues en baisse, alors que les dépenses mondiales de luxe ralentissent. Le titre abandonne 10,23% et entraîne avec lui le secteur européen du luxe, qui se replie de 1,34%. LVMH abandonne 2,25%, Kering 2,19%, Richemont perd 1,47% et Moncler 0,66%. Hellofresh chute de 22,45% en queue du Stoxx 600 après que le fabricant de kits repas a réduit mercredi ses prévisions pour l'exercice 2023, citant une croissance du chiffre d'affaires plus faible et des dépenses plus élevées que prévu dans l'unité nord-américaine. Embracer s'envole de 12,95% en tête du Stoxx 600 après que le développeur de jeux suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre, son programme de restructuration portant ses fruits. TAUX Les rendements sont en légère baisse avant de nouveaux indicateurs d'activité américains. Le rendement du Treasury à dix ans cède 4,3 pb à 4,4941%, tandis que le deux ans recule de 3 pb à 4,8862%. Le rendement du dix ans allemand se replie de 2,3 pb à 2,608%, celui du taux à deux ans de 1,3 pb à 2,999%. CHANGES Les marchés de change sont calmes avant la publication de nouveaux indicateurs d'activité aux Etats-Unis jeudi. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, l'euro se maintient à 1,0847 dollar et la livre sterling recule de 0,19% à 1,2395 dollar. PETROLE Les investisseurs s'inquiètent d'une hausse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis, qui ont progressé de 3,6 millions de barils la semaine dernière à 421,9 millions, selon les données publiées par l'Energy Information Administration américaine. Le Brent abandonne 0,21% à 81,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,25% à 76,47 dollars, passant sous les 80 dollars du baril pour la première fois depuis août. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Indice d'activité "Philly novembre -9,0 -9,0 Fed" USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 11 220.000 217.000 novembre USA 14h15 Production industrielle octobre -0,3% +0,3% - sur un an n.d. +0,08% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)