Wall Street attendue hésitante, Powell et l'ISM au menu

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante à l'ouverture vendredi, tandis que les Bourses européennes avancent à la mi-séance après des indicateurs d’activité montrant des signes d’amélioration en novembre et une inflation en repli des deux côtés de l'Atlantique. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones s'octroyant 0,13%, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq hésitent. À Paris, le CAC 40 avance de 0,36% à 7.336,87 points vers 11h41 GMT, contre une hausse de 0,69% pour le FTSE à Londres et de 0,7% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,52%, contre un gain de 0,64% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,39% pour le Stoxx 600. Les indicateurs d’activité PMI définitifs pour la zone euro et la Grande-Bretagne ont été publiés vendredi, et ont été révisés en légère hausse par rapport aux premières estimations, indiquant que la contraction de l’activité a été moins marquée que prévu en novembre. Par ailleurs, l’inflation en zone euro a reculé plus nettement qu’attendu par le consensus jeudi, tandis que l’inflation PCE aux Etats-Unis s’est également affichée en repli. Cela écarte les risques d’une nouvelle hausse des taux des banques centrales en décembre, et pousse les marchés à parier que les politiques monétaires seront assouplies plus rapidement que ne l’admettent la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale. "Les marchés célèbrent le ralentissement plus fort qu’attendu de l’inflation en zone Euro et aux Etats-Unis depuis la fin de l’été, alors que dans le même temps la croissance économique ne s’effondre pas", écrivent les stratégistes de LBPAM, qui estiment que le ralentissement de l’inflation en zone euro permettra à la dynamique des prix d’atteindre la cible des 2% dans la seconde partie de 2024, un an avant les projections de la BCE. Les marchés attendent vendredi l’ISM manufacturier aux Etats-Unis à 15h00 GMT, ainsi que des commentaires du Président de la Fed, Jerome Powell, à 16h00 GMT et 19h00 GMT. La période de "blackout", durant laquelle les responsables de politique monétaire américains ont interdiction de s’exprimer, et qui précède la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, commence samedi. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Société Générale recule de 0,89% après l'abaissement par Goldman Sachs de sa recommandation à "vendre" et l'annonce d'une hausse des exigences de ses fonds propres par la Banque centrale européenne (BCE). Casino cède 6,38% après la confirmation jeudi par le distributeur de la réception de plusieurs offres pour ses hypermarchés et supermarchés en France. Worldline s'envole de 6,08%, Bloomberg ayant rapporté que Crédit Agricole réfléchit à prendre une participation dans le groupe de paiements. Viaplay plonge de 73,82%, le groupe suédois de streaming ayant annoncé son intention de lever de nouveaux capitaux et de restructurer sa dette dans le cadre d'un plan de sauvetage. Anglo American bondit de 6,91%, parmi les meilleures performances du Stoxx 600, après qu’UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat". TAUX Les rendements européens déclinent, dans le sillage de données d’inflation meilleures que prévues et d’indicateurs PMI en zone euro montrant une légère amélioration. Le rendement du dix ans allemand perd 1 point de base (pb) à 2,439%, celui du taux à deux ans recule de 3,2 pb à 2,784%. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,3417%, tandis que le deux ans abandonne 3 pb à 4,6854%. CHANGES La révision à la hausse de l’indicateur PMI britannique soutient la livre, qui progresse face à un dollar atone avant les commentaires de Powell. Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence, l'euro se maintient à 1,0884 dollar, et la livre sterling prend 0,15% à 1,2641 dollar. PETROLE Le brut hésite après avoir décliné jeudi, suite à une réunion de l’OPEP+ s’étant conclue sans communiqué commun. Le Brent est immobile à 80,86 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fait du surplace à 75,98 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)