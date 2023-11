Wall Street attendue hésitante, les Bourses européennes saluent le ralentissement US

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée à l'ouverture vendredi, tandis que les Bourses européennes progressent à la mi-séance, les marchés saluant une salve de données encourageantes pour la trajectoire des taux publiées cette semaine. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones s'octroyant 0,26%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,24% et que le Nasdaq ne montre pas de direction nette. À Paris, le CAC 40 avance de 0,89% à 7.231,93 points vers 12h14 GMT, contre 0,82% pour le FTSE à Londres, et 0,84% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,87%, contre 0,81% pour l'EuroStoxx 50 et 0,94% pour le Stoxx 600. De nombreux indicateurs publiés cette semaine aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, en zone euro, sont venus conforter les marchés dans la perspective de la fin d'une hausse des taux des banques centrales. Outre-Atlantique, l'inflation, publiée mardi, a été moins forte qu'anticipé par le consensus, en croissance de 3,2% sur un an contre 3,3% attendu.L'activité est également en ralentissement, après avoir été résistante, soutenue par les consommateurs et les volumes d'épargne accumulées. Pour autant, les ventes au détail se sont affichées en recul, comme la production industrielle ou les importations, une indication que l'économie se refroidit enfin sous l'effet des hausses de taux de la Réserve fédérale. Enfin, les inscriptions au chômage, l'indicateur "Empire State", et l'indicateur "Philly Fed", ont tous montré un assouplissement des marchés du travail, l'un des principaux facteurs d'inflation de ces derniers mois, soulageant encore davantage les investisseurs. Tous ces éléments font espérer aux investisseurs que la banque centrale américaine est parvenue à son pic de taux d'intérêts, et qu'elle sera forcée de les assouplir avant que l'économie ne s'enfonce trop profondément en récession. Au Royaume-Uni, les salaires ont ralenti plus que prévu en octobre, selon les données publiées mardi, tandis que l'inflation s'est également affichée en repli. L'inflation en zone euro a été confirmée à 2,9% sur un an en octobre, tandis que la Commission européenne a abaissé mercredi ses perspectives pour la croissance du bloc en 2023 -mais estime qu'elle rebondira en 2024. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Gap a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté de 59 centimes par action, contre des estimations de 19 centimes, et d'un chiffre d'affaires net de 3,78 milliards de dollars, contre un consensus à 3,60 milliards. Applied Materials, fabricant d'équipements de semi-conducteurs, fait l'objet d'une enquête criminelle américaine pour avoir potentiellement échappé aux restrictions à l'exportation imposées au fabricant chinois de puces SMIC. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Eiffage avance de 4,01%, après avoir annoncé jeudi avoir signé un contrat supérieur à 4 milliards d'euros avec EDF pour réaliser les travaux de génie civil des deux premiers réacteurs de type EPR2 à Penly. Volvo Cars recule de 10,7% à un plus bas historique, après la décision de sa maison mère, Geely, de céder des actions du constructeur automobile avec une forte décote. Le secteur de la santé se hisse de 1,22%, Novo Nordisk et Sanofi gagnant respectivement 2,39% et 1,24%. TAUX Les rendements sont en baisse, après les indicateurs d'activité publiés cette semaine qui font espérer aux marchés une baisse plus rapide que prévu des taux directeurs. Le rendement du Treasury à dix ans abandonne 3,3 pb à 4,4121%, tandis que le deux ans recule de 2,2 pb à 4,8197%, et pourraient afficher leur meilleure performance hebdomadaire depuis mars. Le rendement du dix ans allemand recule de 3,2 pb à 2,556%, celui du taux à deux ans de 3 pb à 2,92%. CHANGES Le dollar se replie alors que les marchés réévaluent la trajectoire de politique monétaire de la Fed. Le dollar recule de 0,19% face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,13% à 1,0864 dollar et la livre sterling prend 0,19% à 1,2429 dollar. PETROLE Le brut se reprend après un mouvement de vente jugé excessif jeudi, mais se dirige néanmoins vers sa quatrième perte hebdomadaire d'affilée. Le Brent grignote 1,5% à 78,58 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hisse de 1,39% à 73,91 dollars. PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)