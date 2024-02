Wall Street attendue hésitante après le record du S&P 500

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dispersée à l'ouverture vendredi en l'absence d'évènements majeurs et après que le S&P 500 a dépassé les 5.000 points jeudi, tandis que les résultats animent une séance mitigée en Europe. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction nette, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant attendus stables, et le Nasdaq en progression de 0,21%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,13% à 7.655,74 points vers 11h23 GMT. Le Dax à Francfort cherche une direction, contre une hausse de 0,1% pour le FTSE à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est hésitant, contre une avancée de 0,13% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,12% pour le Stoxx 600. Aux Etats-Unis, en l'absence de données ou d'interventions notables vendredi, les marchés devraient continuer de digérer les derniers commentaires de responsables de politique monétaire, qui ont insisté cette semaine sur la prudence dont devait faire preuve la Réserve fédérale avant de baisser ses taux. Jeudi, l'indice S&P 500 a franchi pour la première fois le seuil des 5.000 points, ce qui pourrait contribuer à soutenir le sentiment. En Europe, les résultats continuent d'animer les indices en l'absence de données économiques majeures. Le luxe, l'un des principaux secteurs européens, a ainsi réagi aux chiffres d'Hermès, alors même que L'Oréal décevait les investisseurs. Les chiffres définitifs de l'inflation allemande se sont par ailleurs affichés en ligne avec leur première estimation vendredi, soulageant les inquiétudes des investisseurs sur une inflation qui demeurerait plus persistante qu'attendu. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Cloudflare anticipe un chiffre d'affaires dont le point médian est au-dessus du consensus fourni par LSEG pour le trimestre en cours. Capri Holdings, la maison mère de Michael Kors, a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel en dessous du consensus dans un contexte de faible demande pour ses marques de luxe. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Hermès a fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre 2023 et annoncé une augmentation de ses tarifs cette année, ce qui fait progresser le titre de 4,82% et entraîne le secteur du luxe (+1,4%) avec lui. L'Oréal chute de 6,08% alors que ses ventes en Asie ont été jugées décevantes, l'activité de vente aux voyageurs souffrant de nouvelles réglementations prises en Chine. Renault grignote 0,79% au cours d'une séance volatile, alors que son partenaire Nissan Motor a abaissé vendredi ses perspectives mondiales de ventes de véhicules face à la concurrence acharnée de la Chine. Ubisoft bondit de 18,88% après avoir fait état la veille de résultats au troisième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et dit s'attendre à une forte augmentation des réservations nettes au quatrième trimestre. Le groupe sidérurgique Aperam a fait état vendredi d'une chute de son bénéfice en 2023 en raison notamment de la baisse des volumes et de prix de vente plus bas, dans un marché encore "profondément déprimé", ce qui fait reculer le titre de 0,88%. Le fabricant de capteurs AMS OSRAM bondit de 18,64% après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à ses prévisions dans un contexte de forte demande des produits destinés aux applications automobiles, notamment en provenance de Chine. TAUX Les rendements européens sont stables après les chiffres définitifs de l'inflation allemande pour janvier. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,1637%, tandis que le deux ans se renforce de 1,1 pb à 4,4672%. Le rendement du dix ans allemand se maintient à 2,352%, celui du taux à deux ans grignote 1,5 pb à 2,6811%. CHANGES Les marchés de change demeurent calmes en l'absence de données macroéconomiques importantes. Le dollar avance de 0,07% face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,09% à 1,0766 dollar, et la livre sterling perd 0,1% à 1,2604 dollar. PETROLE Le pétrole hésite dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. Le Brent décline de 0,22% à 81,45 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) stagne à 76,19 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)