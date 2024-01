Wall Street attendue en repli, le pétrole grimpe

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture vendredi dans un contexte de prudence, tandis que les Bourses européennes progressent à la mi-séance et que le pétrole grimpe sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,82% à 7.447,85 points vers 11h40 GMT, contre 0,67% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort s'octroie 0,67%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,72%, contre 0,69% pour l'EuroStoxx 50 et 0,67% pour le Stoxx 600. Les investisseurs américains digèrent les données d'inflation CPI publiées jeudi, qui ont surpris à la hausse, et se positionnent avant l'ouverture de la saison des résultats d'entreprises. La journée sera chargée: les marchés attendent notamment les chiffres de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et BlackRock ainsi que les prix à la production, qui seront publiés à 13h30 GMT. Le moral en zone euro est plus optimiste après que Christine Lagarde a déclaré jeudi sur France 2 que les taux avaient probablement atteint leur pic, malgré une inflation en léger rebond en zone euro en décembre. Le PIB au Royaume-Uni s'est également affiché plus fort que prévu en décembre, rassurant les investisseurs sur la trajectoire de l'économie britannique. Les inquiétudes géopolitiques, qui font bondir le pétrole, n'entament pas l'optimisme des actifs risqués en Europe. PETROLE Le bombardement de cibles houties au Yémen par les Etats-Unis et le Royaume-Uni fait craindre une escalade du conflit et un blocage du détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour les navires pétroliers. Le Brent progresse de 4,1% à 80,58 dollars le baril, au plus haut depuis le 27 décembre et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 4,25% à 75,08 dollars. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Outre les résultats des banques, les investisseurs surveilleront aussi Tesla qui a baissé les prix de certains de ces modèles vendus en Chine, et va suspendre la majeure partie de la production de voitures dans son usine berlinoise du 29 janvier au 11 février. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Burberry a abaissé vendredi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois en trois mois, faisant chuter le titre de 9,92%. Dans son sillage, les concurrents LVMH et Kering reculaient respectivement de 1,62% et 2,41%. Airbus prend 2,24% après avoir fait état d'un nombre record de commandes d'avions en 2023. Casino est volatil après le feu vert des actionnaires et créanciers au plan de sauvegarde du groupe lourdement endetté, et progresse de 1,14%. Carmat plonge de 10,73%, le fabricant de coeurs artificiels ayant annoncé un report du remboursement du prêt contracté auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). Les principaux actionnaires de la maison de disque numérique Believe ont envisagé ces dernières semaines de sortir l'entreprise de la cote, ont déclaré des sources à Reuters. Le titre se replie de 2,46%. Maersk prend 0,65%, tandis que le groupe allemand Hapag Lloyd avance de 1,94% et les norvégiens Frontline et Hafnia montent respectivement de 5,67% et 5,12% après les frappes occidentales au Yémen. TAUX Les rendements européens se replient après les commentaires jugées encourageants de Christine Lagarde sur la trajectoire des taux d'intérêt en zone euro. Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 3,6 pb à 2,17%, celui du taux à deux ans perd 5,4 pb à 2,579%. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,3 pb à 3,988%, tandis que le deux ans est stable à 4,2658%. CHANGES A l'instar des rendements européens, l'euro recule après les commentaires de Christine Lagarde qui interviennent près de trois semaines avant la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE, le 1er février. La devise unique cède 0,17% à 1,0951 dollar. Le billet vert avance de 0,14% face à un panier de devises de référence tandis que la livre sterling perd 0,22% à 1,2732 dollar. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)