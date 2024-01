Wall Street attendue en ordre dispersé, l'Europe recule dans un contexte de prudence

par Augustin Turpin (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante et les Bourses européennes évoluent en territoire négatif à mi-séance, mardi, les secteurs des services aux collectivités, de l'immobilier et de la santé menant la baisse dans un contexte de prudence avant la publication de plusieurs indicateurs clef en fin de semaine. À Paris, le CAC 40 est en baisse de 0,23% à 7.396,45 vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,14% et à Londres, le FTSE 0,25%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,34%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,38% et le Stoxx 600 0,3%. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,19% pour le Dow Jones, stable pour le Standard & Poor's-500 et en très légère hausse de 0,05% pour le Nasdaq. Après plusieurs jours de net optimisme sur les marchés, avec un record du S&P à la clé, le climat est désormais à l'attentisme avant la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi, qui doit déterminer si la banque centrale maintiendra sa politique monétaire à son niveau actuel. La Banque du Japon a maintenu ses taux négatifs mardi et n'a pas non plus revu sa politique de contrôle de la courbe des taux. Les traders tablent en moyenne sur une baisse d'environ 130 points de base des taux d'intérêt de la BCE cette année, avec près de 97% de probabilité que la première réduction ait lieu en juin.. Selon Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com, le manque de direction claire des marchés s'explique car "nous ne sommes plus tout à fait sûrs de la façon dont les données s'intègrent dans le tableau". "D'un côté, les données montrent la résilience de l'économie et, par conséquent, les bénéfices futurs attendus devraient être meilleurs. Mais en même temps, cela permet aux banques centrales de maintenir une politique restrictive et un financement serré", a-t-elle ajouté. Les secteurs des services aux collectivités et de l'immobilier, sensibles aux taux d'intérêt, ont mené la baisse mardi, reculant respectivement de 0,32% et 0,58% tandis que les valeurs de la santé ont chuté de 1,31%. En revanche, le compartiment du secteur minier a bondi de 1,44%, les prix des métaux ayant augmenté après un rapport selon lequel les autorités chinoises envisagent de mobiliser environ 2.000 milliards de yuans (256,62 milliards d'euros) pour stabiliser un marché boursier morose. VALEURS EN EUROPE TF1 évolue en tête du CAC40 à 11h50 GMT, en hausse de 9,7% après un relèvement de recommandation d'Oddo à "surperformer", l'intermédiaire soulignant l'amélioration des perspectives du groupe après le lancement de la plate-forme de streaming TF1+. HelloFresh s'envole de 8,9% après que Morgan Stanley a relevé sa recommation à "surpondérer". À la baisse, Logitech et Swatch abandonnent respectivement 6,9% et 1,9% après leurs résultats au troisième trimestre. TAUX Les rendements obligataires en zone euro ont peu varié mardi, l'attentisme prévalant en attendant plus d'informations sur la direction des taux. Le rendement du dix ans allemand a gagné 1,5 point de base (pb) à 2,305%, celui du deux ans perdant 0,8 pb à 2,683%. Les marchés obligataires américains progressent, celui à dix ans gagnant 3,6 points de base à 4,1301%, et celui à deux ans 3,4 pb à 4,4104%. CHANGES Le dollar avance légèrement (0,1%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd -0,17% à 1,0863 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent légèrement, les investisseurs évaluant l'impact de facteurs contradictoires sur l'offre et la demande, qui vont des tensions au Proche-Orient à l'impact d'une vague de froid sur la production américaine. Le Brent abandonne 1,02% à 79,24 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 1,04% à 73,98 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)