Wall Street attendue en ordre dispersé avant Thanksgiving

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante à l'ouverture mercredi, tandis que les Bourses européennes avancent à la mi-séance, dans un contexte d'échanges limités avant Thanksgiving et alors que les investisseurs attendent de nouveaux indicateurs économiques. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones étant attendu hésitant, tandis que le Standard & Poor's 500 prendrait 0,12% et le Nasdaq 0,25%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,41% à 7.259,14 points vers 11h55 GMT, contre un FTSE à Londres stable sous la pression du recul de Kingfisher, et une hausse de 0,39% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,35%, contre 0,33% pour l'EuroStoxx 50 et 0,36% pour le Stoxx 600. Les marchés américains seront clos jeudi, et la séance de vendredi sera raccourcie à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Par ailleurs, le dernier compte rendu de politique monétaire de la Réserve fédérale publié mardi soir, très attendu par les marchés, n'a pas donné de nouvelles indications fortes sur la trajectoire des taux. Les membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale ont convenu qu'ils pouvaient adopter une approche prudente sur les taux d'intérêt, estimant que de nouvelles hausses seraient nécessaires seulement si des données suggéraient des progrès insuffisants contre l'inflation. Plusieurs indicateurs sont attendus mercredi et jeudi, incitant à l'attentisme. Mercredi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, l'indice de confiance du Michigan pour le mois de novembre et les prix des biens durables sont attendus. Jeudi, les indicateurs d'activité PMI en zone euro seront publiés. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Nvidia reculait en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, mais dit anticiper des ventes moroses en Chine. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Elior a annoncé mercredi être de nouveau rentable après avoir subi de plein fouet la pandémie de COVID-19, faisant grimper son titre en Bourse de 10,20%, en dépit de prévisions sous les attentes pour l'exercice 2023-2024. Casino a abaissé mercredi, pour la seconde fois en un mois, son objectif annuel de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour la France, en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Le titre perd 1,45%. Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a revu mercredi à la baisse sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois en trois mois, alors que les tendances de marché s'avèrent plus faibles que prévu en France, et affiche l'une des pires performances du Stoxx 600, en recul de 6,20%. Thyssenkrupp a annoncé mercredi une dépréciation de 2,1 milliards d'euros de sa division acier en raison de perspectives "sombres", soulignant le défi que représentent les efforts déployés pour gagner le groupe énergétique tchèque EPH en tant que copropriétaire de l'entreprise, ce qui fait reculer le groupe de 6,46%. L'éditeur britannique de logiciels Sage s'envole de 13,22%, en tête du Stoxx 600, à la faveur d'un bond de 18% de son bénéfice d'exploitation annuel. TAUX Les rendements reculent, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed n'ayant pas surpris les marchés. Le taux du Treasury à dix ans abandonne 4,1 pb à 4,377%, tandis que le deux ans est immobile à 4,8739%. Le rendement du dix ans allemand recule de 2,2 pb à 2,535%, celui du taux à deux ans fait du surplace à 2,977%. CHANGES Le dollar est en légère hausse, dans un contexte d'attentisme. Le billet vert avance de 0,13% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro s'érode de 0,08% à 1,09 dollar. La livre sterling est stable à 1,2532 dollar avant la présentation par le ministre britannique des Finances du projet de budget. PETROLE Le brut recule dans un contexte d'échanges limités à la veille de Thanksgiving, tandis que des sources de marchés ont indiqué mardi que les stocks de pétrole américains avaient progressé la semaine dernière. Le Brent cède 1,19% à 81,47 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,21% à 76,83 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)