Wall Street attendue en légère hausse, l'Europe monte avec les mesures chinoises

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse lundi en amont d'une semaine marquée par la publication d'indicateurs américains majeurs, tandis que les Bourses européennes avancent à la mi-journée après des développements encourageants en Chine.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,59% à 7.272,32 points vers 11h05 GMT, contre une hausse de 0,43% pour le Dax à Francfort. La Bourse de Londres est fermée en raison d'un jour férié. L'EuroStoxx 50 avance de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,49%. La Chine a annoncé dimanche diminuer de moitié le droit de timbre sur la négociation d'actions, afin de soutenir ses marchés domestiques en berne et d'apporter de la liquidité au secteur de l'immobilier. Le régulateur chinois des valeurs mobilières a par ailleurs autorisé le lancement de 37 fonds d'investissements. Pour autant, à l'instar des mesures prises précédemment par le gouvernement chinois, ces développements sont ciblés et ne suffiront pas à eux seuls à relancer une dynamique de croissance à l'arrêt, estiment les observateurs de marché. "La Chine s'efforce de relancer son moteur de croissance en perte de vitesse mais les remèdes économiques considérés comme orthodoxes en Occident sont rejetés en raison de leur incompatibilité apparente avec la pensée de Xi Xinping", résume Benjamin Picton, stratégiste senior chez Rabobank. "Les marchés attendent depuis des mois les signes d'une relance de grande ampleur mais (...) il se peut qu'elle ne se concrétise pas, tout simplement". La semaine sera par ailleurs chargée en indicateurs économiques, l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis et des données sur le marché du travail américain étant attendues dans les prochains jours. La publication, jeudi, de l'indicateur d'activité PMI pour la Chine devrait confirmer le ralentissement de l'économie, selon le consensus. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET VALEURS EN EUROPE Casino grimpe de 6,62%, le groupe ayant annoncé vendredi que le président du Tribunal de commerce de Paris a suspendu provisoirement toute obligation de paiement au titre des obligations émises par le groupe. Renault monte de 1,02%. Le constructeur automobile vise à séparer Ampère, son entité dédiée à l'électrique et aux logiciels, en novembre avant d'envisager une introduction en Bourse (IPO) pour le printemps 2024, a déclaré lundi son directeur général, Luca de Meo. TAUX Les rendements obligataires européens progressent modérément après des commentaires restrictifs des gouverneurs Robert Holzmann et Martins Kazaks, et malgré des données sur le crédit au privé en zone euro montrant que la production de crédit ralentit mais reste en territoire positif en juillet. Le rendement du dix ans allemand s'octroie 1,7 pb à 2,573%, tandis que celui du taux à deux ans prend 3,4 pb à 3,066%. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 4,2374%, contre une progression de 4,4 pb à 5,0999% pour le deux ans. CHANGES Le calme domine du côté des devises, les cambistes digérant les implications du symposium de Jackson Hole. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro s'octroie 0,12% à 1,0813 dollar. PETROLE Le pétrole hésite après les dernières mesures de Pékin, qui pourraient soutenir la demande du premier importateur de pétrole au monde au second semestre mais qui demeurent d'une ampleur limitée. Le Brent recule de 0,15% à 84,35 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant pour sa part 0,05% à 79,87 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)