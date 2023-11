Wall Street attendue en hausse prudente, l'Europe recule après les PMI

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente à l'ouverture lundi, tandis que les Bourses européennes déclinent à la mi-séance après la publication d'indicateurs PMI en ralentissement qui font craindre une récession. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones grignotant 0,11%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,21% et le Nasdaq 0,23%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,36% à 7.022,21 points vers 11h45 GMT, contre une baisse de 0,10% pour le FTSE à Londres, et de 0,19% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,14%, contre 0,21% pour l'EuroStoxx 50 et 0,10% pour le Stoxx 600. Les indicateurs PMI publiés lundi ont ravivé les craintes d'un basculement de l'économie européenne en récession. L'économie des 20 pays partageant l'euro s'est contractée de 0,1% au troisième trimestre, selon les données officielles, tandis que l'indice PMI composite définitif pour le mois d'octobre montre une nouvelle dégradation à l'entame du quatrième trimestre. Le PIB de la zone pourrait donc de nouveau décliner au quatrième trimestre, ce qui pèse sur les actifs risqués. Ces craintes prennent le pas sur le message plus accommodant des banques centrales: la Banque centrale européenne a fait une pause dans ses hausses de taux au cours de sa dernière réunion, tout comme la Réserve fédérale aux Etats-Unis, ce qui fait espérer aux marchés un assouplissement prochain des politiques monétaires. "Le niveau de valorisation des marchés actions, atteint après la baisse récente, pourrait permettre un rebond maintenant que le message des banques centrales semble indiquer que le point haut a été touché sur les taux", explique Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez Axa IM. "Toutefois, le potentiel de ce rebond pourrait être limité, tant par les premières publications penchant en faveur d’une dégradation globale de la qualité des résultats que par le manque de visibilité sur l’ampleur du ralentissement économique". LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Tesla prévoit de construire une voiture à 25.000 euros dans son usine près de Berlin, et compte également augmenter les salaires de 4% pour les travailleurs allemands, sous la pression des syndicats. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Les valeurs liées à l'aérien avancent après que Ryanair a dit s'attendre cette année à un bénéfice annuel record, soulageant les inquiétudes des investisseurs sur une possible baisse des tarifs au cours de l'hiver. Le groupe britannique progresse de 6,35% tandis que Air France-KLM s'octroie 2,55%, Easyjet 4,29% et IAG 1,43%. Telecom Italia abandonne 2,35% après l'annonce dimanche de l'approbation par le conseil d'administration de l'opérateur télécoms de la vente de son réseau fixe au fonds de capital-investissement KKR, une décision contestée par son principal actionnaire Vivendi qui décline de 1,75%. La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, progresse de 1,13% après avoir revu à la hausse son objectif de bénéfices pour 2023 et s'être engagée à augmenter la rémunération des actionnaires. TAUX Les rendements européens se reprennent après s'être effondrés la semaine dernière, les investisseurs pariant sur une forte baisse des taux de la BCE en 2024, ce qui a poussé le rendement du souverain allemand à 10 ans à son plus bas sur sept semaines. Le rendement du Treasury à dix ans prend 3,5 pb à 4,5932%, tandis que le deux ans se hisse de 3,8 pb à 4,8697%. Le rendement du dix ans allemand avance de 6,2 pb à 2,699%, celui du taux à deux ans de 3,8 pb à 3,071%. CHANGES La dernière décision de la Fed continue de peser sur le dollar, qui s'érode à la miséance. Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,22% à 1,0753 dollar et la livre sterling prend 0,41% à 1,2425 dollar. PETROLE Le brut est en nette progression, l'Arabie Saoudite et la Russie s'étant engagés de nouveau à maintenir leurs réductions de production d'ici la fin de l'année. Le Brent se hisse de 1,57% à 86,22 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,69% à 81,87 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)