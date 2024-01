Wall Street attendue en hausse, les résultats soutiennent les marchés

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture jeudi, tandis que les Bourses européennes progressent à la mi-séance, les marchés profitant de bons résultats d'entreprises malgré de nouvelles publications de données jeudi. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,13%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,26% et le Nasdaq 0,53%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,78% à 7.375,89 points vers 11h28 GMT, contre 0,13% pour le FTSE à Londres. Le Dax à Francfort s'octroie 0,54%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,33%, contre 0,7% pour l'EuroStoxx 50 et 0,4% pour le Stoxx 600. Les marchés européens sont soutenus par le secteur du luxe qui progresse après les résultats de Richemont, tandis que la technologie profite des résultats encourageants de TSMC. La publication de l'indice d'activité "Philly Fed" et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis à 13h30 GMT jeudi pourraient néanmoins faire réagir les marchés. En zone euro, les investisseurs seront attentifs au compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), alors que l'institution se réunira jeudi 25 janvier pour sa prochaine décision sur les taux. La prudence est de mise, car les mauvaises nouvelles s'accumulent pour les marchés. Aux Etats-Unis, les ventes au détail et la production industrielle s'affichent plus fortes que prévu, signe que l'économie américaine demeure plus résistante qu'attendu aux hausses de taux, alors qu'un membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a récemment prévenu qu'il était trop tôt pour baisser les taux. En zone euro, les responsables de politique monétaire ont martelé cette semaine que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, la présidente de la BCE Christine Lagarde ayant notamment déclaré mercredi que le "travail contre l'inflation (n'était) pas terminé". Le rebond de l'inflation en décembre en zone euro, mercredi, a également inquiété les investisseurs et provoqué une remontée des rendements obligataires. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET TSMC a annoncé jeudi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% cette année à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA). Le bénéfice net au quatrième trimestre 2023 a cependant baissé de 19% sur un an, à 238,7 milliards de dollars taïwanais (6,9 milliards d'euros). Un conseiller de la plus haute juridiction européenne a déclaré jeudi que l'analyse des régulateurs de l'UE, qui a conduit à une amende antitrust de 1,06 milliard d'euros contre INTEL, était erronée. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Le luxe grimpe de 2,93% et soutient les indices européens, après que Richemont (+9,72%) a fait état jeudi d'une hausse de 4% de ses ventes pour son troisième trimestre. LVMH s'octroie 2,43%, Hermès 1,38% et Kering 2,22% dans le sillage du groupe suisse. Le secteur technologique profite des bons résultats de TSMC, et progresse de 1,62%. STMicroelectronics avance de 2,88%, ASML de 1,85% et Infineon de 2,75%. Carmat perd 10,98% après avoir annoncé mercredi lancer une augmentation de capital. Le groupe de paris en ligne Flutter progresse de 12,39%, en tête du Stoxx 600, après avoir fait état d'une hausse de 15% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Watches of Switzerland chute de 32,33% après avoir abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires et de marges sur l'année. TAUX Les rendements américains se replient dans un contexte d'attentisme, mais demeurent proches de leur plus haut sur un mois après une salve d'indicateurs et de commentaires restrictifs. Le rendement du Treasury à dix ans perd 1,9 pb à 4,0846%, tandis que le deux ans se replie de 2,7 pb à 4,327%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,275%, celui du taux à deux ans perd 1,6 pb à 2,672%. CHANGES Le dollar recule avant la publication de la production industrielle aux Etats-Unis en décembre. Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,06% à 1,0888 dollar, et la livre sterling progresse de 0,14% à 1,269 dollar. PETROLE Le pétrole est en hausse, les marchés s'inquiétant d'une possible interruption de la production aux Etats-Unis confrontés à une vague de froid, tandis que l'Agence internationale de l'énergie comme l'Opep ont déclaré jeudi s'attendre à une hausse de la demande en 2025. Le Brent augmente de 0,54% à 78,3 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroie 0,76% à 73,11 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 8 207.000 202.000 chômage janvier USA 13h30 Indice d'activité "Philly janvier -7,0 -10,5 fed" (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)