Wall Street attendue en hausse, l'optimisme domine après Nvidia

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en nette progression jeudi tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance, après les résultats enthousiasmants de Nvidia et des indicateurs PMI meilleurs qu'attendus en zone euro et en Grande-Bretagne. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,35%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 1,28% et le Nasdaq 2,07%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,99% à 7.889,37 points vers 11h27 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 1,29%, contre 0,18% pour le FTSE à Londres. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,65%, contre 1,33% pour l'EuroStoxx 50 et 0,8% pour le Stoxx 600 qui a touché un record historique en tout début de séance. Les investisseurs étaient suspendus aux résultats de Nvidia, le groupe concentrant l'essentiel des espoirs liés à l'intelligence artificielle (IA), le thème qui a porté les marchés américains en 2023. Le groupe a dépassé les attentes de Wall Street mercredi, encourageant les marchés à renforcer leurs paris sur la technologie. Ajoutant à l'optimisme des marchés en Europe, les indicateurs PMI publiés jeudi ont montré que l'activité commençait à rebondir dans la zone euro, et que l'économie du Royaume-Uni pourrait éviter un troisième trimestre consécutif de contraction. Toutefois, les enquêtes ont montré que les pressions inflationnistes demeurent, ce qui pourrait inciter les banquiers centraux à la prudence pour leurs prochaines décisions. "Les entreprises de services, en particulier, continuent de faire état de hausses plus rapides des prix, reflétant la hausse des coûts des intrants", détaillent les stratégistes d'ING. "Alors que l'inflation est restée relativement modérée au cours des derniers mois, des signes comme ceux-ci sont de bons arguments en faveur d'une pause plutôt qu'une baisse de taux pour les deux prochaines réunions de politique monétaire" de la Banque centrale européenne. Le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les responsables de politique monétaire demeuraient prudents et favorisaient une approche restrictive pour s'assurer de ramener l'inflation à sa cible. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Nvidia a fait état mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, alors que le fabricant de semi-conducteurs mise sur une demande solide pour ses puces servant à l'IA, qui dominent le marché. Les valeurs liées à l'IA, dont les "sept Magnifiques", pourraient progresser à l'ouverture dans le sillage du fabricant de semi-conducteurs. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Accor se hisse de 5,03%, le groupe ayant fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu de son excédent brut d'exploitation (EBE), porté par des performances solides sur l'ensemble de ses marchés. Plastic Omnium prend 7,68% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires annuel pour la première fois supérieur à 10 milliards d'euros à la faveur de prises de commandes record en 2023. Sopra Steria a dit jeudi viser une croissance organique annuelle du chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4%, intégrant un premier trimestre relativement stable, et bondit de 9,92%. Nestlé recule de 4,09%, le groupe ayant fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7,2% en 2023, sous les attentes, alors que la hausse des prix a pesé sur ses volumes. WPP recule de 3,77% après avoir fait état jeudi d'une croissance de 0,3% de ses revenus à données comparables, la faiblesse des dépenses des clients américains dans les secteurs de la technologie, de la santé et de la distribution ayant contrebalancé la croissance en Grande-Bretagne et en Inde. Rolls-Royce gagne 9,01% après ses résultats annuels. Le secteur technologique bondit de 2,77%, soutenu par les résultats de Nvidia. TAUX Les rendements hésitent après les PMI, qui ont montré une amélioration de l'activité du secteur privé en zone euro, hormis en Allemagne où la situation s'est dégradée de façon inattendue. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,443%, celui du taux à deux ans prend 3 pb à 2,8896%. Le rendement du Treasury à dix ans perd 1,4 pb à 4,3089%, tandis que le deux ans avance de 2 pb à 4,673%. CHANGES L'euro et la livre se renforcent au détriment du dollar, les indicateurs PMI suggérant que la contraction de l'activité en zone euro et en Grande-Bretagne s'atténuait. Le dollar cède 0,26% face à un panier de devises de référence, l'euro se renforce de 0,28% à 1,0847 dollar, et la livre sterling de 0,28% à 1,267 dollar. PETROLE Le baril progresse, soutenu par un dollar plus faible et un rebond des capacités de raffinage aux Etats-Unis, alors que l'activité reprend dans deux raffineries américaines d'une capacité combinée d'environ 700.000 barils par jour. Le Brent gagne 0,26% à 83,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,28% à 78,13 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)