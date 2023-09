Wall Street attendue en hausse, l'Europe respire avec la Chine et avant la BCE

Crédit photo © Reuters

par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, soutenues par des signes de stabilisation de l'économie chinoise et avant les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux et les chiffres de l'inflation américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,17% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,52% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,59% à 7.283,41 vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE de 0,18%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,42% et le Stoxx 600 0,37%. Le retour en territoire positif des prix à la consommation en Chine, qui renforce les espoirs de stabilisation de la deuxième économie mondiale, soutient les marchés boursiers européens ce lundi, les investisseurs étant à l'affût de tout signe montrant que les mesures prises par Pékin pour stimuler la croissance portent leurs fruits. En Europe, la réunion de politique monétaire de la BCE pourrait aboutir jeudi à l'annonce d'un statu quo sur les taux d'intérêt selon une majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui se montrent très divisés pour la suite. La décision de la BCE est d'autant plus attendue qu'elle fera suite à une série d'indicateurs plus faibles que prévu en Europe. Lundi, la Commission européenne a abaissé à 0,8% sa prévision de croissance pour la zone euro cette année et à 1,3% pour la prochaine, en raison notamment de la récession attendue en Allemagne. Aux Etats-Unis, où les pressions inflationnistes refont surface, les investisseurs suivront mercredi la publication des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Tesla bondit de 5,5% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur l'action du groupe de "pondération en ligne" à "surpondérer", citant le potentiel de son supercalculateur Dojo, destiné à alimenter les modèles d'intelligence artificielle (IA) pour les véhicules autonomes. VALEURS EN EUROPE Le Stoxx 600 est tiré lundi par le compartiment des ressources de base (+2,05%) dans le sillage de la hausse des cours des métaux, les investisseurs pariant sur une amélioration de la demande en Chine. L'indice de l'immobilier gagne de son côté 0,84% à la faveur de l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt. Covestro progresse de 2,91% alors que le groupe allemand a entamé des discussions formelles avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sur une offre de rachat. A Paris, JCDecaux bondit de 6,98% à la faveur du relèvement du conseil d'Oddo BHF à "superformance", tandis que Legrand perd 3,10% après l'abaissement de la recommandation de Citigroup à "vendre". TAUX Les rendements obligataires de la zone euro progressent dans la foulée du taux des emprunts d'Etat japonais à dix ans qui a atteint lundi son plus haut niveau en près d'une décennie en réaction aux déclarations du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda. Ce dernier a déclaré que la banque centrale japonaise pourrait mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lorsque l'objectif d'inflation de 2% serait en vue, selon le journal Yomiuri. Les traders se tournent en outre vers la décision de la BCE sur les taux jeudi. Le rendement du dix ans allemand gagne ainsi plus de 3 pb à 2,633%, et celui du taux à deux ans presque 2 pb à 3,087%. Les marchés obligataires américains progressent également: celui à dix ans avance presque de 4 points de base à 4,294%, tandis que le taux à deux ans ressort à 4,9948%. CHANGES Le dollar, qui a enregistré la semaine dernière sa huitième hausse hebdomadaire d'affilée, la plus longue série en ce sens depuis 2014, recule de 0,38% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,29% à 1,073 dollar. Le yen se renforce de 0,66% à 146,84 yens pour un dollar, soutenu par les propos de Kazuo Ueda. PÉTROLE Le pétrole recule sur des prises de profit après avoir grimpé la semaine dernière à des sommets de 10 mois grâce aux nouvelles réductions de la production. Le Brent perd 0,49% à 90,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,75% à 86,85 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)