Wall Street attendue en hausse, l'Europe prudente avant la BCE

par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent sans direction claire, la prudence s'imposant avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux et après une série de résultats d'entreprises décevants. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,07% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,38% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,11% à 7.963,25 vers 11h23 GMT et à Francfort, le Dax est pratiquement inchangé (+0,01%). Á Londres, le FTSE abandonne 0,23%. A lire aussi... L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,31% et le Stoxx 600 0,35%. L'attentisme prévaut à l'approche de la décision de politique monétaire de la BCE, prévue jeudi à 13h15 GMT. Alors que les investisseurs ne s'attendent pas à des surprises majeures de la part de la banque centrale, qui devrait à nouveau laisser ses taux d'intérêt inchangés, le marché sera attentif à la mise à jour des projections économiques du bloc et au calendrier d'assouplissement envisagé par Francfort. Les investisseurs s'attendent à ce que la BCE réduise les taux d'intérêt trois ou probablement quatre fois en 2024. La question clé reste de savoir si l'institution perçoit le ralentissement de l'inflation dans la zone euro comme suffisamment fort, dans un contexte d'inquiétudes concernant une récession en Allemagne, la plus grande économie d'Europe. Le produit intérieur brut (PIB) allemand devrait se contracter de 0,1% au premier trimestre, selon un rapport publié jeudi par l'institut économique DIW Berlin, après un recul de 0,3% au quatrième trimestre 2023. "C'est le dilemme auquel est confrontée la BCE aujourd'hui : se montrer ferme sur l'inflation ou se montrer préoccupée par la croissance", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'exprimera lors d'une conférence de presse à 13h45 GMT. Le positionnement de la BCE pourrait contraster avec celui de la Réserve fédérale (Fed), qui se montre de plus en plus confiante dans un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Son président, Jerome Powell, s'exprimera ce jeudi devant la commission bancaire du Sénat. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Aux Etats-Unis, la Bourse est attendue en hausse avant la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi à 1330 GMT et des nouveaux commentaires de Jerome Powell sur les taux devant le Sénat américain plus tard dans la journée. Le laboratoire Eli Lilly recule de 2% avant l'ouverture après la présentation des données d'essais préliminaires du traitement de son rival Novo Nordisk contre l'obésité. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs, Teleperformance perd 18,6%, lanterne rouge du CAC 40, après avoir publié mercredi soir une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023 et s'être dit "prudent" pour ses perspectives 2024. Le groupe de publicité JCDecaux recule de 1,4% après la publication de ses résultats annuels, marqués par l'absence d'un dividende pour 2024 et une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre sous les attentes. Believe prend 4,7%, Warner Music Group ayant confirmé jeudi avoir approché à la fin février le groupe français de musique numérique pour entamer des discussions en vue d'un rapprochement potentiel. Le groupe de services multi-techniques Spie bondit de 7,98%, le marché saluant des résultats annuels meilleurs qu'attendu et des prévisions jugées rassurantes. Ailleurs en Europe, le groupe de luxe Hugo Boss, qui a dit prévoir un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel inférieurs aux attentes en 2024, chute de 15%, accusant sa pire journée en huit ans. Le prêteur britannique Virgin Money grimpe de 35% après avoir acepté une offre de rachat de Nationwide Building Society. TAUX Les rendemens obligatoires en zone euro reculent avant les décisions de la BCE. Le rendement du dix ans allemand perd 2 points de base à 2,309%, et celui du taux à deux ans, le plus sensible aux évolutions des taux d'intérêt, abandonne 3,5 pb à 2,8382%. Les marchés obligataires américains sont stables après les derniers commentaires de Jerome Powell: le taux à dix ans évolue à 4,104%, et celui à deux ans à 4,5555%. CHANGES Le dollar recule (-0,19%) face à un panier de devises de référence, les commentaires du président de la Fed mercredi ayant renforcé les attentes en matière de réduction des taux. L'euro est inchangé à 1,0896 dollar avant les annonces de la BCE. PÉTROLE Les prix du pétrole sont en baisse jeudi alors que le marché digère les commentaires de Jerome Powell, et hésite malgré des données commerciales chinoises encourageantes sur la demande dans le premier importateur de pétrole au monde. Le Brent perd 0,98% à 82,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,99% à 78,35 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)