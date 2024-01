Wall Street attendue en hausse, l'Europe progresse avec la tech

Wall Street attendue en hausse, l'Europe progresse avec la tech













Crédit photo © Reuters

par Diana Mandia (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance, soutenues par les valeurs technologiques après les bons résultats de SAP et d'ASML ainsi que par les mesures de relance annoncées par la banque centrale chinoise. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,43% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,66% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,84% à 7.450,07 vers 11h44 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,19% et à Londres, le FTSE gagne 0,42%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,99%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,66% et le Stoxx 600 de 0,97%. La tendance reste positive sur les marchés européens après la publication de résultats financiers meilleurs que prévu pour un certain nombre d'entreprises technologiques, dont ASML, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, et le groupe allemand de logiciels SAP. Les investisseurs semblent également rassurés par l'annonce de la banque centrale chinoise de réduire les réserves obligatoires des banques à partir du 5 février, alors que Pékin poursuit ses efforts pour soutenir l'économie. En ce qui concerne les indicateurs du jour, les PMI préliminaires pour janvier ont montré que l'activité économique avait continué à se contracter en France et en Allemagne, mais que le ralentissement dans la zone euro s'était atténué. L'institut Ifo a de nouveau revu à la baisse mercredi sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2024 et s'attend désormais à ce que la plus grande économie d'Europe enregistre une hausse du produit intérieur brut de 0,7% en 2024, au lieu de 0,9% prévu précédemment mi-décembre. Ces indicateurs sont d'autant plus importants qu'il s'agit des dernières données publiées avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui devrait maintenir les taux à leurs niveaux actuels, les investisseurs surveillant de près tout commentaire sur d'éventuelles perspectives d'assouplissement. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET A New York, Netflix, le géant américain du 'streaming' progresse de 8,5% avant l'ouverture, après avoir fait état mardi d'un nombre de nouveaux abonnés au quatrième trimestre nettement supérieur aux attentes de Wall Street. VALEURS EN EUROPE ASML gagne 6,8873% et entraîne le compartiment de la tech dans son sillage, avec une hausse de 3,55%, en tête des secteurs du Stoxx 600. SAP, qui a dévoilé mardi un programme de restructuration de deux milliards d'euros pour 2024, prend 6%. A Paris, Alstom perd 6,3% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son troisième trimestre. Il n'a annoncé aucune avancée majeure sur son plan de désendettement, ce qui inquiète les investisseurs. Les groupes du luxe, très exposés à la Chine, notamment LVMH, Kering progressent de 2,3% à 2,4%, tandis que l'indice des ressources de base avance de 1,76%, tous soutenus par les mesures de soutien économique annoncées par Pékin. TAUX Les rendements obligataires en zone euro reculent mercredi après le PMI de la zone euro. Le rendement du dix ans allemand perd ainsi plus de 2 points de base à 2,326%, comme celui du taux à deux ans, à 2,693%. Les marchés obligataires américains reculent également, celui à dix ans perdant plus de 3 points de base à 4,105%. CHANGES Le dollar cède 0,45% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,43% à 1,0898 dollar après la publication des indicateurs PMI. PÉTROLE Les prix du pétrole affichent une petite baisse, partagés entre l'impact des tensions géopolitiques sur l'offre et les craintes sur la demande mondiale. Le Brent prend 0,08% à 79,49 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,04% à 74,4 dollars CLc1. (Rédigé par Diana Mandiá)