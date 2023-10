Wall Street attendue en hausse, l'Europe dans le vert malgré les incertitudes géopolitiques

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi, les commentaires accommodants de responsables de la Réserve fédérale (Fed) soutenant le sentiment de marché malgré un contexte d'incertitude lié au conflit au Moyen-Orient et avant la publication d'indicateurs clés. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,32% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,6% à 7.133,68 vers 10h54 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 1,74% et à Londres, le FTSE de 1,53%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 1,52%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,78% et le Stoxx 600 1,55%, sa plus forte progression sur une journée depuis près de quatre semaines. Si les affrontements entre l'armée israélienne et les combattants palestiniens du Hamas ont déclenché lundi un mouvement vers les valeurs refuge et fait chuter les marchés européens, mardi, les commentaires jugés accommodants des responsables de la Banque centrale américaine sur les taux ont soulagé le sentiment des investisseurs. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a expliqué lundi que la hausse des rendements du Trésor et les conditions financières plus restrictives pouvaient suffire à faire tout ou partie du travail de la banque centrale, tandis que le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a plaidé pour une approche prudente sur le coût de l'argent. Les rendements des taux américains sont en outre en net repli mardi, ce qui contribue également à soutenir les marchés avant la publication des données de l'inflation américaine et les minutes de la dernière réunion de la Fed plus tard cette semaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Wall Street est attendue en hausse, à la suite des commentaires des responsables de la Réserve fédérale, bien que la prudence soit de mise dans le contexte de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. VALEURS EN EUROPE Elis gagne 4,1% après que BWGI (BW Gestão de Investimentos), une société brésilienne, a pris une participation d'environ 6% à son capital. Sur le Stoxx, tous les principaux secteurs sont en hausse, les indices miniers (3%), automobiles (2,7%) et des voyages et loisirs (2,5%) menant les gains. Le secteur de l'énergie se replie de 0,32% après avoir fortement progressé lundi, alors que les prix du pétrole s'érodent. TAUX La forte demande pour les obligations souveraines s'est essouflée après une ruée sur les actifs refuge lundi, sur fond de tensions géopolitiques. Le rendement du dix ans allemand gagne environ 3 points de base à 2,79% et celui du taux à deux ans prend presque 5 points de base à 3,078%. Les marchés obligataires américains reculent, après les commentaires des responsables de la Fed sur les taux d'intérêt. Le dix ans perd 11 points de base à 4,66%, et le deux ans près de 9 points de base à 4,99%. CHANGES Le dollar hésite mardi, dans un contexte de prudence entre les commentaires des responsables de la Fed et les craintes sur le conflit Israël-Hamas. Le dollar recule (-0,2%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,28% à 1,0595 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent mardi, après la forte hausse de la veille, les marchés s'inquiétant de possibles tensions sur l'offre. Le Brent abandonne 0,51% à 87,7 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,53% à 85,92 dollars CLc1. "Si les informations sur l'implication de l'Iran s'avèrent exacts, les prix s'en trouveraient renforcés, car nous nous attendons à ce que les États-Unis appliquent plus strictement les sanctions pétrolières à l'encontre de l'Iran. Cela resserrerait encore davantage un marché déjà tendu", ont déclaré les analystes d'ING. (Rédigé par Augustin Turpin et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)