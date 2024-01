Wall Street attendue en hausse, comme l'Europe, avec la tech

par Augustin Turpin (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes évoluent en territoire positif à mi-séance, après le record de clôture du S&P 500 vendredi, et alors que les investisseurs se préparent avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication d'indicateurs clefs en fin de semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,58% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,53% à 7.410,94 vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax progresse de 0,42% et à Londres, le FTSE prend 0,06%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,43%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro s'adjuge 0,49% et le Stoxx 600 avance de 0,45%. En l'absence d'indicateurs clef lundi, les actions européennes ont poursuivi leur hausse, profitant de la dynamique américaine qui a amené le S&P 500 à un record historique en clôture vendredi, à la faveur de la progression des valeurs de la tech. Le compartiment tech du Stoxx 600 mène lundi la progression de l'indice européen, Bernstein ayant notamment relevé sa recommandation sur ASML à "surperformer". Les marchés se positionnent avant de nombreux évènements attendus dans la semaine, dont la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Japon mardi, les indicateurs PMI pour la zone euro mercredi, la décision de la BCE sur ses taux jeudi et, enfin, l'inflation PCE aux Etats-Unis pour décembre vendredi. Ces données devraient donner de nouvelles indications sur la trajectoire des taux début 2024, le scénario optimiste d'une première baisse au printemps ayant animé les marchés à la fin de l'année dernière. "Aucune nouvelle décision politique n'est attendue, mais le marché serait à l'affût de tout indice concernant la première baisse des taux", a déclaré Mohit Kumar, analyste chez Jefferies. Les traders tablent en moyenne sur une baisse d'environ 100 points de base des taux d'intérêt de la BCE cette année, avec 96% de chances que la première réduction ait lieu en juin. VALEURS EN EUROPE La FDJ s'envole de 6% après avoir lancé lundi une OPA sur le groupe de jeux en ligne Kindred Group, une opération au terme de laquelle le groupe français ambitionne de devenir le numéro deux européen du secteur. Worldine prend 3,7% après que Crédit Agricole a annoncé détenir une participation minoritaire dans le groupe de paiement. Lanterne rouge du CAC 40, Air Liquide cède 0,9% après que Stifel a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". Le secteur bancaire européen est également dans le vert, porté par une hausse de 2,6% de Barclays à la suite de commentaires optimistes formulés par Morgan Stanley, tandis que Commerzbank cède 3,1% après que BofA Global Research a abaissé sa recommandation de "neutre" à "sous-performance". LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a recommandé dimanche aux opérateurs de Boeing 737-900ER d'inspecter visuellement les portes de sortie afin de s'assurer que le composant est correctement fixé. L'action Boeing est en baisse de 1,8% avant l'ouverture. TAUX Les rendements obligataires en zone euro reculent lundi, l'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne ayant atteint son plus bas niveau depuis sept mois. Ce "spread", qui est considéré comme un indicateur clef du sentiment des investisseurs à l'égard des pays les plus endettés de la zone euro, est tombé en dessous de 154 points de base (pb) dans les premiers échanges. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 4,5 points de base à 2,26% et celui du taux à deux ans recule de 3,7 pb à 2,692%. Les marchés obligataires américains reculent également, le rendement du Treasury à dix ans perdant 4,1 points de base à 4,1052%. CHANGES Le dollar américain est relativement stable (-0,04%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,08% à 1,0888 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole évoluent peu, les faibles perspectives de la demande mondiale de pétrole étant contrebalancées par les tensions au Proche-Orient et l'attaque d'un terminal d'exportation de carburant russe au cours du week-end. Le Brent prend 0,03% à 78,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,35% à 73,67 dollars. PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS LE 22 JANVIER (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)