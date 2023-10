Wall Street attendue en hausse avec Amazon et avant l'inflation

Crédit photo © Reuters

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture vendredi, tandis que les Bourses européennes sont mitigées à la mi-séance dans un contexte de prudence avant la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis sur fond de multiples publications d'entreprises et de rebond du pétrole. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,16%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,52% et le Nasdaq 0,94%. À Paris, le CAC 40 décline de 0,6% à 6.847,72 points vers 10h37 GMT, après une salve d'avertissement sur les résultats, contre une hausse de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,4% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est stable, comme l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600. Les marchés hésitent avant la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis à 12h30 GMT. L'indicateur sur lequel la Réserve fédérale base sa politique monétaire est attendu en léger repli, mais toute surprise à la hausse pourrait raviver les inquiétudes des marchés sur le niveau de restriction monétaire que la banque centrale devra atteindre puis maintenir pour ramener l'inflation à sa cible. La Fed rendra le 1er novembre sa décision sur les taux, et les marchés tablent sur un statu quo à cette occasion. Jeudi, la Banque centrale européenne a choisi de ne pas relever une nouvelle fois ses taux, mais l'institution a prévenu qu'elle n'excluait pas de nouvelles hausses à terme, et que toute discussion sur un assouplissement des conditions monétaires était prématurée. Les nombreux résultats contribuent par ailleurs à animer les indices: les contrats à terme sur le Nasdaq profitent ainsi des bons résultats d'Amazon publiés jeudi. La hausse des prix du pétrole, sur fond d'incertitude géopolitique, plafonne néanmoins les gains, en relançant les inquiétudes sur les pressions inflationnistes. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Amazon.com dit voir de la vigueur dans ses activités d'informatique dématérialisée, et prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 160 et 167 milliards de dollars, dont le point médian est néanmoins inférieur au consensus de 166,6 milliards de dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Sanofi chute de 16,43% après avoir abandonné son objectif de marge opérationnelle pour 2025, dans le cadre d'un plan visant introduire en Bourse son activité "Santé Grand Public" et à augmenter les dépenses de recherche et développement. Air France-KLM est stable après avoir touché un plus bas historique, le groupe ayant fait état d'un bénéfice record au troisième trimestre qui a cependant manqué de peu les attentes des analystes. Rémy Cointreau perd 10,9% après avoir abaissé vendredi ses perspectives pour son exercice 2023-2024 en raison de la détérioration des conditions de marché, notamment aux Etats-Unis, qui a pesé sur son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Valeo grimpe de 5,1%, les grèves du syndicat des ouvriers de l'automobile aux Etats-Unis (UAW) ayant eu un impact négligeable sur les perspectives et les résultats du troisième trimestre de l'équipementier automobile français. Ubisoft avance de 8,13%, soutenu par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre et après que le groupe a maintenu ses perspectives pour l'année fiscale. Fnac Darty recule de 2,7% vendredi après avoir perdu jusqu'à 14% plus tôt en séance, après la révision à la baisse de sa prévision de résultat opérationnel courant pour 2023, le distributeur spécialisé évoquant "un contexte de consommation dégradé". PETROLE Le brut bondit après que deux avions américains ont frappé des installations en Syrie, utilisées par le corps des Gardiens de la révolution, force d'élite iranienne, et des groupes auxquels il apporte son soutien. Le Brent se renforce de 2,18% à 89,85 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,1% à 84,96 dollars. TAUX Les rendements évoluent peu dans un contexte d'attentisme avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans prend 1,7 pb à 4,8621%, tandis que le deux ans fait du surplace à 5,0478%. Le rendement du dix ans allemand s'érode de 2,1 pb à 2,83%, celui du taux à deux ans de 1,9 pb à 3,111%. CHANGES Même calme du côté des devises où les cambistes attendent la publication des indicateurs américains. Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence, l'euro est stable à 1,0556 dollar et la livre sterling demeure à 1,2122 dollar. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)