Wall Street attendue en hausse avant le discours de Powell

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi, tandis que les Bourses européennes avancent dans un contexte de prudence avant la réunion de Jackson Hole. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones s'octroyant 0,3%, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,27% et le Nasdaq 0,14%. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,66% à 7.262,25 points vers 10h55 GMT, contre 0,48% pour le FTSE à Londres et 0,47% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,38%, contre 0,59% pour l'EuroStoxx 50 et 0,4% pour le Stoxx 600. La prudence est de mise avant le symposium de Jackson Hole, durant lequel Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'exprimera à 14h05 GMT sur l'état de l'économie américaine. Les investisseurs suivront de près les commentaires de l'argentier américain, car l'économie des Etats-Unis envoie des signaux contradictoires, les indicateurs avancés faisant craindre un ralentissement de l'activité tandis que les marchés du travail et la consommation demeurent résistants. La Fed pourrait donc avoir à relever de nouveau ses taux pour ramener l'inflation sous contrôle, et les investisseurs chercheront la confirmation que la politique monétaire restrictive se transmet à l'activité. "Le symposium de Jackson Hole donnera à Jerome Powell l'occasion d'affiner son message sur la dépendance aux données, et peut-être de préparer les investisseurs à la probable révision à la hausse des prévisions économiques de la Fed en septembre", écrit Sonia Meskin, responsable Macro US chez BNY Mellon Investment Management. La National Highway Traffic Safety Administration va terminer son enquête de deux ans sur Tesla et son autopilote et pourrait faire une annonce publique bientôt, a déclaré à Reuters le chef intérimaire de l'agence. CMC Markets dégringole de 14,75% après son avertissement sur résultats. Watches of Switzerland dégringole de 23,0%, en queue du Stoxx 600, le rachat du détaillant Bucherer par Rolex ayant soulevé des questions sur les perspectives de Watches. JCDecaux s'octroie 4,54%, en tête du SBF120 après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter", citant les opportunités de croissance offertes par les Jeux olympiques de Paris. TAUX Les taux américains stagnent en amont de la réunion de Jackson Hole, mais les rendements européens progressent après les commentaires de la vice-gouverneur de la Banque d'Espagne, Margarita Delgado, qui a prévenu que l'inflation resterait élevée trop longtemps, tandis que le climat des affaires allemand s'est dégradé plus que prévu. Le rendement du dix ans allemand s'octroie 3 pb à 2,552%, tandis que celui du taux à deux ans prend 4,3 pb à 3,013%. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,4 pb à 4,2492%, contre 2,4 pb à 5,0433% pour le deux ans. CHANGES Les marchés de change demeurent calmes avant le symposium de Jackson Hole. Le dollar progresse de 0,10% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,11% à 1,0797 dollar, au plus bas depuis la mi-juin, et la livre sterling est stable à 1,2598 dollar. PETROLE Les cours du brut se raffermissent dans l'anticipation du discours de Jerome Powell. Le Brent progresse de 1,18% à 84,34 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 1,19% à 79,99 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)