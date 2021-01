Wall Street attendue en hausse avant l'audition de Yellen

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes sont stables, voire en petite hausse, mardi à mi-séance dans l'attente de l'audition de Janet Yellen qui devrait plaider pour un plan de relance ambitieux tandis les publications de résultats se poursuivent. La Bourse de New York était fermée lundi pour le Martin Luther King Day et les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,6% pour le Dow Jones et pour le Standard & Poor's 500 et de 0,8% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 est quasiment stable (+0,03%) à 5 618,74 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,26% et à Londres, le FTSE prend 0,02%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,06%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,07%.

Le reste de la journée sera animée essentiellement par l'audition de Janet Yellen, la candidate de Joe Biden au poste de secrétaire au Trésor, par la commission des Finances du Sénat. D'après le texte de sa déclaration préliminaire, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale défendra le plan de relance du président élu de 1.900 milliards de dollars dans la lutte contre la pandémie et ses conséquences économiques.

Avant cela, les investisseurs ont pris connaissance de l'amélioration plus marquée que prévu du moral des investisseurs en Allemagne pour le mois en cours en dépit des incertitudes sur le plan sanitaire.

Selon plusieurs sources, Angela Merkel est sur le point de s'accorder avec les dirigeants des Länder sur une prolongation de la fermeture des commerces non essentiels et des écoles jusqu'à la mi-février afin d'enrayer la propagation du coronavirus.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les publications des résultats du quatrième trimestre se poursuivent aux Etats-Unis avec notamment Bank of America, en légère hausse en avant-Bourse malgré la baisse de son bénéfice trimestriel.

Goldman Sachs gagne 1% après la parution de ses résultats, marqués par le bond de 153% du bénéfice. Netflix publiera ses chiffres trimestriels après la clôture.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, Stellantis occupe à nouveau la tête du CAC 40 pour sa deuxième journée de cotation et gagne 5,56%.

Danone prend 2,34% après l'entrée à son capital du fonds Bluebell Capital qui réclame notamment le départ du PDG Emmanuel Faber.

Alstom gagne 3,50% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, qui fait ressortir une croissance organique de 2%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus de deux points de base à 1,1176%.

En Europe, les taux de référence sont peu changés, à -0,514% pour le Bund à dix ans.

Mais son équivalent italien cède plus de deux points de base avant le vote de confiance au Sénat qui pourrait sceller le sort du gouvernement de Giuseppe Conte.

CHANGES

Le dollar recule, la prudence reprenant le dessus avant l'audition de Janet Yellen: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence abandonne 0,31%.

"Elle devrait déclarer que les Etats-Unis doivent profiter des faibles coûts d'emprunt pour une action forte et que c'est aux marchés de déterminer le niveau du dollar, deux éléments en accord avec nos perspectives d'un affaiblissement du billet vert", ont écrit les analystes d'ING dans une note.

L'euro remonte à 1,2127 dollar après être descendu la veille à 1,2052 en cours de séance, un plus bas de plus d'un mois.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse, porté par un certain optimisme quant à la reprise avec le prochain plan de relance aux Etats-Unis. Le baril de Brent gagne 1,13% à 55,37 dollars et celui du brut léger américain (WTI) 0,36% à 52,55 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)